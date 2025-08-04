打破“四強中心”先例的特使外交，給實用外交打上了問號



7月初，韓國政府表示將向14個國家派遣特使團，這與以四強（美、中、日、俄）爲中心派出總統特使團的先例有所不同。這是爲了向國際社會宣傳“民主大韓民國”的迴歸，並說明新政府國政哲學和對外政策。之後，政府宣佈了11個國家的特使團，10個國家的特使團目前已結束任務回國。



對於打破先例的此次特使外交，人們不禁要問：“這真的是將國家利益最大化的實用外交嗎？”直接收到李在明總統親筆信的首腦只有歐盟、印度、越南、馬來西亞等4個國家。英國、法國、德國、波蘭、加拿大、澳大利亞等6個國家的部長級人士接待了特使團。



雖然歷屆政府上臺後派遣的特使團並非全部會見首腦，但考慮到特使外交宗旨，接受親筆信的對象的“級別”非常重要。因爲這是傳達總統意向的同時，毫無保留地聽取他國首腦對韓國的看法的好機會。這是完全在對應框架下進行的外交溝通難以得到的部分。這就是爲什麼有人指出“特使外交是首腦外交的一部分，如果不能會見首腦，其意義必然會褪色”的原因。



參與特使團派遣工作的某基層官員吐露了自己的困難，稱“全世界都處於非同尋常的情況”。也就是說，由於美國引發的貿易戰爭和複合危機交織在一起的當前國際局勢，難以協調向各國派遣特使。



但令人擔心的是，此次特使外交絲毫沒有感受到分量。也沒有聽到像前例一樣李總統與即將出發的特使團面談或從結束任務回來的特使團那裏接到相關報告的消息。



對特使外交誠意的懷疑實際上與組成特使團不無關係，甚至被指責爲“總統選舉褒獎休假”。到目前爲止宣佈的33名特使中，除了前斗山集團會長樸容晚外，有32名是執政黨人士。9個國家的特使團長全部由競選團隊的選舉對策委員長擔任。有評價認爲，這與不僅是政治家，企業家、外交安保專家等給團員構成帶來變奏的文在寅政府時期相比也令人遺憾。



按慣例應該最先出發的美日中主要國家特使外交杳無音信也是個問題。中國和日本還沒有確定特使團的構成。特別是美國，特使團名單公佈已經超過半個月，但連出國日程都沒有確定。據悉，雖然試探了美國國防部長赫格塞斯等部長級會談，但在日程調整上遇到了困難。一名外交消息人士表示：“如果核心同盟特使連部長級人士都見不到，不就會出現外交慘案嗎？”



在以關稅談判後續措施、“加強戰略靈活性”爲代表的駐韓美軍重組等韓美關係不確定性比任何時候都大的時期，特使團能起到多少對國家利益有幫助的作用令人懷疑。有人指出“還不如儘快選出主要國家大使人選”，這都是有原因的。



如果不想讓全世界知道大韓民國的正常化而開始的特使外交成爲虎頭蛇尾，就需要反轉。如果把迄今爲止的特使外交稱作“以國家利益爲中心的實用外交”，還不如不做。

