韓國政府開始討論“重新調整駐韓美軍作用”

據悉，韓國總統李在明將於8月初訪問美國，與美國總統特朗普舉行韓美首腦會談。有分析認爲，在韓美首腦會談中，重新調整駐韓美軍的作用和韓國增加國防開支等同盟現代化，將成爲最大的爭論焦點。對此，韓國政府高級官員表示，“我認爲駐韓美軍的作用可能會發生變化。”這是李在明政府首次正式討論重新調整駐韓美軍作用。韓國政府高級官員當地時間7月31日在韓美外長會談結束後舉行的韓國媒體常駐華盛頓記者座談會上表示：“駐韓美軍的作用和性質，可能因國際局勢變化、技術發展以及中國的戰略作用擴大等各種因素而發生變化。”特朗普第二屆政府上臺後，美國一直要求“同盟現代化”，以應對朝鮮乃至中國等共同威脅，在這種情況下，重新調整駐韓美軍的作用等變化已成定局。不過，韓國政府高層人士解釋說：“同盟難以完全達成一致意見。這並不意味着（完全）認同美國的立場。”對於特朗普政府最近就印度太平洋安全合作強調北約式集體防禦一事，他表示：“我認爲，應該把美國的想法和我們已準子的、所希望的東西很好地結合起來，一起磋商。”因此，在韓美首腦會談即將舉行之際，重新調整駐韓美軍等參與牽制中國，將成爲韓美同盟的最大懸案。美國國務院表示，美國國務卿魯比奧當天與韓國外長趙顯舉行會談，“雙方強調要維護臺灣海峽的穩定與和平”。韓國外交部人士表示，魯比奧“就在世界局勢動盪的情況下美國將發揮何種作用、美韓如何合作等問題表明了明確的立場”。據悉，韓美正在積極協調李在明8月初首次訪美的日程。韓國政府人士表示：“考慮到準備時間緊迫等因素，將最大限度地實用地計劃日程。”趙顯表示：“正在協調日期，內容（議題）也將在實務範圍內忠實地制定。”申娜莉記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇、申圭鎮記者 journari@donga.com、niceshin@donga.com、newjin@donga.com