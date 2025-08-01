召開“人工智能科學家”會議，短短几天內就出現92個候選新冠藥物

在彙集了多種角色的“人工智能科學家”的虛擬研究室，僅過幾天就提出了治療新冠病毒感染症藥物的想法。人工智能們同時進行短則幾秒長則幾分鐘內結束的多個自身會議，自行制定了複雜的研究戰略。美國斯坦福大學生物醫學數據科學系教授詹姆斯·趙和生物中心研究員約翰·朴·陳·扎克伯格共同研究團隊運營了由人工智能代理組成的虛擬研究室，成功快速提出了新的新冠藥物創意，並於當地時間7月29日在國際學術雜誌《自然》上公開了研究結果。人工智能在幾天內完成了傳染病、生物學、臨牀等專家們需要經過幾周的努力才能得出結果的任務。虛擬研究室是從向由人擔任首席研究者的人工智能賦予課題開始的。首席人工智能生成解決問題所需的追加人工智能代理，並自行運營研究室。以大規模語言模型驅動的人工智能代理具備了科學的推論、決策能力。在新冠治療藥物開發項目中，首席人工智能生成免疫學、計算生物學和機器學習領域的專家人工智能代理，瞬間自行構建了在現實中很難立即組成的多學科研究室。“批評性人工智能”能指出可預見的問題並提供建設性反饋，不分項目都包括在內。人工智能們召開會議討論了創意。與需要上廁所時間或零食的人類會議不同，人工智能們在短則幾秒鐘、長則幾分鐘內結束了會議。一個人工智能可以同時參加多個會議。它不僅要求必要的工具，還直接分析數據。研究團隊事先命令，在此過程中把不現實或因費用過高而難以驗證的想法排除在討論之外。人工智能們提議用納米抗體藥物代替現有的抗體藥物，並生成92個候選設計方案。抗體是病毒爲了滲透宿主細胞，首先附着在結合部分的蛋白質，能防止感染，誘導破壞。納米抗體是在羊駝等駝科動物中發現的抗體，其大小隻有人類抗體的四分之一。人工智能提出了納米抗體體積小、可以提高建模和設計信賴度的依據。在實驗室合成人工智能提議的納米抗體後，確認了候選藥物中有兩種與新冠病毒強烈結合的事實。這爲通過人工智能開發通用藥物提供了可能性。研究團隊表示：“將實驗數據重新傳送到虛擬研究室，正在改善納米抗體設計，並計劃積極引進虛擬研究室來解決其他問題。”李炳九東亞科學記者 2bottle9@donga.com