李在明與特朗普兩周內舉行首腦會談 將正式討論國防費等問題

李在明總統與唐納德•特朗普美國總統最早將於本月月中旬在美國華盛頓舉行首次韓美首腦會談。在李在明總統就任兩個多月後舉行的此次韓美首腦會談上，預計將宣布包括未包含在關稅協議中的國防費增加等安保協議，以及韓國企業對美國投資的計劃。特朗普總統於30日（當地時間）表示：“李在明總統將在兩周內訪問白宮進行雙邊會談。”對此，韓國總統府政策室室長金龍範轉述道：“（特朗普總統）對國務卿馬可•盧比奧說‘即使下周也要定下（首腦會談）日期’。”預計首腦會談上將宣布韓國企業對美國的追加投資計劃。美國商務部長霍華德•拉特尼克表示：“如果李在明總統訪問白宮，韓國企業將宣布大規模對美投資。”在關稅談判中被排除在外的安保議題討論也將正式展開。美國正在要求增加駐韓美軍防衛費分擔金、增加國防費支出、重新調整駐韓美軍的角色與規模、擴大牽制中國的角色等。據悉，韓美雙方在增加國防費問題上已達成意見接近。另壹方面，美國國防部表示，美國國防部長彼得•赫格塞斯在31日與韓國國防部長官安圭伯的首次通話中強調，希望進行合作，以確保韓半島聯合防禦態勢能夠可靠地貢獻於對抗“共同威脅”的威懾力。這標誌著美方已正式提出要求，不僅駐韓美軍，整個韓美同盟的角色都應擴大到牽制中國。申圭振記者、尹相虎=軍事專門記者 newjin@donga.com、ysh1005@donga.com