孫基禎太陽旗照片被抹除報道被選為“八月獨立運動”

韓國國家報勛部31日宣布，將日本殖民統治時期《東亞日報》在報道柏林奧運會馬拉松冠軍孫基禎選手時，抹除其胸前所繪太陽旗的“抹除太陽旗事件”，選定為“八月獨立運動”。日本帝國主義在三•壹運動之後，許可韓國人經營韓文報紙。這是其為確保殖民統治正當性而推行的“文化政治”的壹部分。朝鮮總督府通過事前審查對報道進行修改或刪除。隨著1930年代中期中日戰爭擴大，此類措施進壹步加強。1936年8月，在柏林奧運會馬拉松項目中，孫基禎選手和南升龍選手分別獲得金牌和銅牌。《東亞日報》在當年8月13日的報道中刊登頒獎典禮照片時，刪除了兩位選手胸前的太陽旗，使其顯得模糊。隨後在8月25日的報道中，則刊登了完全刪除孫基禎選手胸前所繪太陽旗的照片。報社最初在原版照片上塗抹顏料以抹除太陽旗，但因痕跡殘留，便使用氰化鉀濃溶液對顯影在銅版上的照片進行了徹底刪除。因此事件，日本朝鮮總督府禁止了《東亞日報》的發售與分發，繼而作出無限期停刊處分。多名記者被拘捕，至當年底，《東亞日報》社長宋鎮禹、副社長張德秀、主編金俊淵、編輯局長薛義植等人離開報社。仁村金性洙被迫交出全部持股。《新東亞》和《新家庭》等《東亞日報》旗下的兩份雜誌被強制停刊。因主導抹除太陽旗義舉而遭受牢獄之災的李吉用記者於1990年被追授建國勛章愛國章。報勛部說明稱：“該事件是表達反抗日本殖民統治意誌的媒體人之聲，是展現如何應對日本強壓式統治的重要歷史事件。”尹相虎 ysh1005@donga.com