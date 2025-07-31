首爾警方壹舉抓獲180余名“手機騙貸”團夥成員

首爾警察廳刑事機動隊於30日宣布，壹舉抓獲了180余名“手機非法套現”犯罪組織成員。該組織誘使急需資金周轉的人員開通手機合約，隨後將手機作為“大炮手機”（未實名登記手機）在國內外流通販賣。警方以涉嫌違反《犯罪組織成立及處罰相關法律》（組織犯罪集團）和《特定經濟犯罪加重處罰相關法律》（詐騙等）的罪名，拘捕了2個手機非法套現犯罪組織的總負責人A某等3人，並抓獲組織成員等共計181人。“手機非法套現”是壹種非法放貸手段，即誘使希望借款的人員以分期付款方式開通高價手機合約，隨後以遠低於手機價值的價格回購手機，以此向借款人提供現金。該組織自2019年9月起至去年7月，在慶尚北道龜尾市和大田壹帶設立了53家借貸公司和12間電話營銷辦公室，並在互聯網上發布貸款廣告。他們誘使貸款申請人簽訂2至3年的合約，開通每部價值160萬至210萬韓元的高價手機，隨後僅支付不到壹半、即60萬至80萬韓元的回購款。在出借名義開通手機的1057名受害者中，有813人（76.9%）為20至30多歲的年輕人。不少受害者因無力支付分期款項而淪為信用不良者，或在金融交易中受到限制，遭受了二次傷害。以A某為首的組織將如此獲得的1486部手機轉交給銷贓者，在國內外流通。在此過程中，部分手機和SIM卡被犯罪組織用於實施網絡釣魚詐騙、賭博等犯罪活動，造成約77億韓元的損失。警方查明，流入該組織賬戶的資金約為94億韓元。其中，通過手機非法套現獲取的約16.2億韓元已在起訴前被沒收或申請保全。針對其余約78億韓元的來源，警方正在展開調查，同時已將資料通報國稅廳，要求追繳所得稅等稅款。警方計劃順藤摸瓜，將調查範圍擴大至從該組織購買“大炮手機”並用於語音釣魚詐騙等其他犯罪活動的團夥。千鐘炫記者 punch@donga.com