社會福利工作者在麻浦大橋以身體阻擋跳江者

負責自殺高危人群幫扶工作的社會福利工作者在首爾麻浦區麻浦大橋救下了壹名試圖跳江的女子。漢陽大學醫院生命之愛危機應對中心所屬社會福利工作者鄭善娥（30歲•照片）於12日淩晨與朋友路過麻浦大橋附近時，目擊到兩名看似20多歲的女子站在欄桿旁望向江面。當她們試圖站上欄桿時，鄭善娥和朋友立即跑過去抱住她們並將其拉下欄桿。鄭善娥和朋友隨即請求路過的市民報警。同時，在救援隊抵達前約10分鐘的時間裏，她們用身體阻擋著試圖沖向車道的兩名不斷反抗的女子。鄭善娥回憶當時情景時表示：“每天面對自殺未遂者的職業經驗讓我本能地作出了反應。”鄭善娥供職的漢陽大學醫院生命之愛危機應對中心是為自殺高危人群——自殺未遂者提供心理治療和社會福利服務的機構，自2017年成立以來，每年為500多名自殺未遂者提供事後管理服務。鄭善娥稱：“看到淩晨時分在欄桿外張望的兩人，我本能地想到可能是自殺企圖”，“看到她們把腳放上欄桿的瞬間，我的身體先作出了反應，不由自主地沖了過去”。她還表示：“我再次切實感受到自己所做的工作在守護他人生命方面發揮著重要作用，今後也希望繼續幫助他人的人生通向希望。”千鐘炫記者 punch@donga.com