“是要交涉100次嗎？”……企業產生“《黃色信封法》恐懼症”

曾經強調“企業優先”的李在明政府加快了《黃色信封法》（工會法第二、三條修訂案）和更加厲害的商法修訂案等“勒緊企業”法案的處理速度，令企業陷入恐慌。造船業界有言論稱，“這是要（按轉包企業的數量）交涉100次的意思嗎？”外國企業公然表示：“現在不得不考慮撤出韓國。”29日，韓國8個經濟團體通過共同聲明表示：“儘管經濟形勢嚴峻，國會仍在推進《商法》和《黃色信封法》的修訂，我們深感憂慮，不禁心情慘淡。”經濟團體最近一直沒有對政府和執政黨推進親勞動政策發出任何聲音，這一次破例發表了共同緊急聲明。執政黨共同民主黨繼28日提交把集中投票制義務化和擴大分離選拔監查委員等內容的商法修訂案之後，29日又把大幅免除工會損害賠償責任的“黃色信封法”提交8月4日的國會全體會議。李在明總統就任後會見了財界總裁，承諾積極支援，但隨着共同民主黨開始推進《黃色信封法》和《商法》修正案等增加企業負擔的立法，財界的反對正在擴散。從現場情況來看，與100家以上的轉包企業工作的造船業界相關人士表示：“如果《黃色信封法》得以通過，一年到頭只與轉包企業工會進行交涉，就可以度過所有時間。”一名上市公司代表擔心地說：“雖然說是裝模作樣，但如果追加商法修訂案生效，國內上市公司相當多的經營權將轉移到第三方。”有人指出，隨着對企業的限制正式開始，產業界的“韓國折扣（韓國低評價）”有可能成爲現實。駐韓歐洲商工會議所在前一天的聲明中公開宣佈：“《黃色信封法》中所說的擴大資方範圍非常抽象，也不符合法理。如果資方因《黃色信封法》受到法律處罰，歐洲商工會議所可以撤回對韓國的投資。”某外國半導體企業代表表示：“韓國雖然是適宜半導體企業的國家，但勞動法阻礙了發展。如果連《黃色信封法》也能通過，只能壓縮在韓國的生意。”在野黨國民力量黨也強烈反對說：“共同民主黨沒有停止反市場立法。”該黨人士指出：“這相當於是，說是擁護以增長爲中心的市場經濟，實際上是打着右向燈向左急轉彎。”李東勳記者、李元週記者、李勝宇記者、李尚憲記者 dhlee@donga.com、takeoff@donga.com、suwoong@donga.com、dapaper@donga.com