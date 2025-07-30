掌握人工智能生態系統的中國人才……流逝的人才培養黃金時間



直到今年5月英偉達首席執行官黃仁勳高喊“世界人工智能研究人員半數是華人”時，人們還認爲這是考慮到中國市場的發言。然而，最近美國硅谷投資企業門羅風險投資公司的滴滴達斯合作伙伴公開的Meta超級智能實驗室所屬人才名單顯示，這並不是單純的應酬話。Meta首席執行官馬克·扎克伯格親自傾注心血組建的44名研究所人才中，有21名研究人員是華人。



他們是在中國出生長大，在清華大學、北京大學、浙江大學、中國科技大學等大學讀完本科後，在美國名牌大學繼續學業和研究並積累了豐富經驗的人才。其中最具代表性的人物是扎克伯格在社交媒體上公開的照片中的首席科學家趙晟佳。趙晟佳畢業於清華大學，在斯坦福大學獲得博士學位後，在開放人工智能中主導了GPT-4和ChatGPT的開發。



此外，常慧文畢業於清華大學計算機科學英才班，在普林斯頓大學攻讀圖像處理專業博士後，經過谷歌和開放人工智能，共同開發GPT-4o的高級圖像生成技術。畢樹超畢業於浙江大學數學系，在加州大學伯克利分校攻讀碩士、博士後，在谷歌參與了YouTube短視頻的共同創立。這份有着如此輝煌履歷的研究人員大舉入圍的名單，從側面印證了中國人才已經佔據全球人工智能生態中心地位。



再加上現在在中國本土也在培養人工智能本土人才。長時間準備人工智能時代，在政府主導下對人工智能人才培養傾注熱情的結果，據美國智庫Macro Polo透露，中國培養出了世界最高水平（前20%）的人工智能研究人員，足足佔47%。



相反，韓國處於“人才匱乏”的狀態。由於醫科大學熱門，未能培養出真正的人才，連費盡心思培養的人才也因爲待遇和研究環境等問題而背井離鄉。科學技術信息通訊部下屬的軟件政策研究所以2354家人工智能相關企業爲對象進行的《國內人工智能產業實態報告》顯示，以2023年爲準，國內人工智能人才缺口達到8579人。



人工智能的開發最終也取決於人。Meta、開放人工智能不惜拿出數百億韓元的年薪，拼命引進S級人才的原因就在於此。韓國政府也表示，將選定“人工智能國家代表”，集中支援數據及圖像處理裝置（GPU）等資源，但如果無法確保人工智能人才，即使再怎麼購買數據及圖像處理裝置並投入預算，也沒有用。



韓國科學技術院（KAIST）以明年招生爲目標，加快設立人工智能大學，這是值得高興的消息，但趁時間還來得及，政府應主導制定培養人工智能頭腦的長期發展藍圖。正如KAIST校長李光炯（音）所說，現在可能是應對人工智能時代的“黃金時間”。如果錯過了這個黃金時間，我們或許只能眼睜睜地看着中國人才在未來很長一段時間內的活躍。

