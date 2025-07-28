失去無毒品國地位的韓國，“無槍國”也會結束嗎？



“我是看着油管（YouTube）學的。”



這是21日在仁川市延壽區用自制槍支殺害兒子的趙某（62歲）對警方的陳述。他從未製作過槍支，單靠看油管就製作了槍支。不需要什麼了不起的技術。只要有油管就行。



不僅僅是槍。這一悲劇事件可能以更大的犧牲而告終。他家還收到了設好第二天正午鬧鐘響起的定時炸彈。他家不是獨門獨院，同一公寓裏共有38戶人家。雖然實際殺傷力尚不明確，但難以排除最小火災襲擊公寓的可能性。



如果因爲這一事件，就認爲韓國人看着槍擊事件不斷髮生的美國咂舌的時代已經結束，是有點誇張。還沒有到那種程度。但是，“無槍國”等描寫詞與韓國並排使用的事情可能很快就會消失，這讓人感到不安。這是因爲該事件的悲劇性面貌和影響力。這不能不讓人擔心模仿犯罪。特別是，在國家難以一一查看的個人家中觀看油管並製作槍支的世界，阻止其發生的方法非常有限。



當然，政府也採取了行動。警方在事件發生兩天後出臺了加強自制槍支限制的對策。警方表示，將延長非法武器主動申報時間，並加強油管等在線監控。警方還公佈，最近5年間要求刪除和切斷了8893件與製作槍支有關的上傳內容，試圖平息不安感。



但是，這一對策存在侷限性。沒有辦法限制像油管一樣共享自制槍支製作法的平臺。目前韓國法律規定，上傳自制槍支製作法信息的人將受到處罰。處罰力度也非常大。在因被自制槍支殺害的前首相安倍晉三事件而提高相關處罰力度的日本，自制槍支最高可判處1年有期徒刑，而韓國最高可判處3年有期徒刑。



無論是上傳製作方法到油管的人，還是油管法人，靠這些信息獲得收益都是一樣的。爲什麼油管法人要被排除在處罰對象之外?在2016年警察被自制槍支打死的烏牌山事件中，犯人也曾通過網絡學習過槍支製作方法。因爲沒有根本性的對策，所以事件纔會一再發生。



海外則不同。在德國，如果在24小時內不刪除非法內容，將對平臺處以最高5000萬歐元（約700億韓元）的罰款。英國可以對平臺處以銷售額10%的罰款。澳大利亞也將處以5億韓元以上的罰款。這些國家認爲平臺不是單純的信息傳達者，而是“負責任的管理者”。



韓國曾一度被冠以“毒品清淨國”的稱號。但後來未能及時阻止毒品的流通，失去了其地位。現在10多歲青少年也能輕易買到毒品。槍支也一樣。如果不能阻止傳播非法武器製作信息的平臺，又哪能保證不成爲每家每戶都藏有槍和炸彈的社會。如果擁有槍支的人增加，像美國一樣以自衛權名義使用槍支的人也會增加。誰也不希望看到這樣的社會。

