多名美國貿易負責人，29日之前全部投入與歐盟和中國的談判……韓美將於31日進行最後談判

韓國政府將在當地時間8月1日美國徵收對等關稅之前，在本月底與美國舉行最後談判。但是，隨着美國總統特朗普和貿易部長們與歐盟、中國等進行談判，韓美高層官員面對面進行最終協調的時間短則只有一天，預計韓國政府的負擔將會加重。有評價稱，此前22日日本與美國正式達成了貿易談判，貿易談判達成一致的壓力增大，這種情況下，談判時間也有點趕。一些人擔心，如果時間緊迫，稍有不慎就會陷入接受美國無理要求的情況。● 盧特尼克：“最終決定權在特朗普身上”正在訪美的韓國產業通商資源部部長金正官和產業部通商交涉本部長呂翰九週末也會見了美國商務部長盧特尼克和美國貿易代表格里爾等人，繼續進行談判。特別是，金正官還前往盧特尼克在紐約的官邸進行了談判。華盛頓的外交消息靈通人士26日表示：“據我所知，在重大爭論點上雙方並沒有達成協議。最終，磋商要進行到底才能得出結論。”據說，盧特尼克當天在韓國的“非關稅壁壘”等各種問題上，也以“百貨商店式”的方式提出了問題。據悉，他還發表了主旨爲“最終決定要由特朗普總統作出”的發言。分析認爲，考慮到特朗普最近在與各國的貿易談判中表現出的強硬立場，這是在向韓國施壓，認爲有必要制定符合他挑剔眼光的談判方案。● 韓國面臨“最後談判”，時間變緊，負擔加重距離徵收對等關稅的8月1日僅剩5天左右，但韓美高級別會談將在週末會晤結束後暫時停止。因爲美方核心人士爲了與其他國家進行貿易談判，將離開華盛頓。已經啓程前往英國蘇格蘭的特朗普將在當地停留到29日，集中進行與歐盟的貿易談判。他將於27日與歐盟委員會主席馮德萊恩舉行會談，進行關稅談判。盧特尼克和格里爾也將爲與歐盟進行談判而訪問蘇格蘭，並將於28日至29日前往瑞典斯德哥爾摩，進行第三次美中高級別貿易談判。被稱爲“關稅工作總指揮”的美國財政部長貝森特也爲與中國進行協商，將在斯德哥爾摩停留同一時間。貝森特此前曾決定與韓國副總理兼企劃財政部部長具潤哲等舉行韓美財政、貿易部長“2+2”談判，但在具潤哲離開韓國前不到1個小時時通報取消會談。被推遲的韓美兩國財長會晤將在貝森特返回華盛頓後立即舉行。韓國外交部長趙顯也將於31日訪美，會見美國國務卿魯比奧，爲貿易談判助一臂之力。因此，韓國在特朗普政府的主要貿易伙伴中，面臨關稅暫緩期結束之際，不得不展開“最後談判”。有分析認爲，留給韓國的談判時間實際上只有30日和31日兩天。華盛頓的外交消息人士表示：“美國眼下幾乎‘全身心投入’與中國的談判。韓美貿易談判實際上很有可能在31日一天內決定很多事情。”此外，白宮在回答媒體有關韓美貿易談判的提問時表示：“爲了改善對美國企業的市場準入，正在與韓國繼續進行建設性磋商。”華盛頓=常駐記者申鎮宇、金寶拉記者 niceshin@donga.com、purple@donga.com