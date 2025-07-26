外有“關稅炸彈”，內有“更厲害的商法”……手持雙重賬單的韓國企業



隨着美國預告的25%對等關稅徵收期限只剩下一週，韓國企業的不安感越來越大。在原定25日舉行的“2+2”貿易談判告吹、談判不確定性增大的情況下，美國總統特朗普公開施壓稱，“可以（像日本一樣）花錢降低關稅。”在韓國，“更厲害的商法”和《黃色信封法》等使企業難以進行新投資和經營的規制法案正在束縛企業。收到內外雙重賬單的企業被逼到了懸崖邊上。



來自美國的關稅炸彈已經開始對韓國企業的業績產生負面影響。現代汽車和起亞今年第二季度的銷售額和銷售量雖然創下季度歷史最高值，但受關稅的影響，營業利潤蒸發超過1.6萬億韓元。在關稅影響正式開始的下半年，韓國出口企業的業績可能會進一步惡化。爲了應對關稅，需要當地生產等積極開展對美投資，但陷入業績不振的企業難以追加準備投資實彈。



爲擴大投資的資金來源也正在枯竭。將理事的忠實義務對象擴大到股東的商法修訂案從15日開始實施，隨着更厲害的商法修訂案的推進，企業的運作範圍極度縮小。子公司上市或有償增資等傳統資金籌措方法因擔心小額股東的反對而全部停止。每年籌措20萬億韓元以上資金的有償增資被視爲稀釋股東價值的罪惡。



修改《黃色信封法》的動向也給企業投資帶來了困難。如果勞動爭議的概念擴大，就可以以投資決定、企業遷移、結構調整等經營判斷爲由進行罷工。考慮到關稅應對和企業的長期利益，對半導體、汽車、能源等進行大規模的對美投資，有可能暴露在股東們的訴訟或工會的罷工中。進行果斷的投資，陷入訴訟、罷工風險，或者什麼都不做就被淘汰的二選一的情況，將企業推向了困境。



李在明總統24日會見三星電子會長李在鎔等，與主要集團總裁進行連鎖會晤，討論應對美國關稅的戰略。相比推進萎縮企業經營的立法，現在更應該像當選後承諾的那樣，積極支持企業成長，果斷地解除不必要的規制。要儘快消除一方面要求企業積極投資，另一方面以“司法風險”阻礙企業的矛盾。

