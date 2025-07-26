美國：“按季度評價貿易協議”ＶＳ 日本：“從未討論過”

在美國決定向日本徵收15%的對等關稅、日本向美國投資5500億美元（約758萬億韓元）的貿易談判達成一致後，雙方圍繞具體內容和履行方法的矛盾正在擴大。美國以“如不履行協議，關稅將回到原點”爲宗旨向日本施壓，日本也針鋒相對地表示“從未討論過細節內容”。日本經濟再生大臣赤澤亮正24日在被韓國媒體問及美國財長貝森特“將按季度評估是否履行美日貿易協議”的發言時，回答說：“雖然8次訪問美國，與美國總統特朗普和主要部長們進行了交談，但沒有討論過如何履行協議。”貝森特23日在接受福克斯新聞臺採訪時表示：“將按季度評估協議的執行情況。另外，如果特朗普總統不滿意（執行情況），將把汽車和其他產品的關稅稅率恢復到25%。”雖然日本通過此次協議將對等關稅從25%下調至15%，但具體從何時開始適用，以及日本對美國的投資方式等尚不清楚。日本決定將同美國軍工企業的合同從原來的每年140億美元增加到170億美元，增加30億美元（約合41340億韓元），美國對此持“只適用於新合同”的立場，而日本則作出“包括原有合同”的反應。與通常的貿易協議不同，此次兩國沒有共同整理的文件，因此今後矛盾很有可能會進一步擴大。特別是日本擔心特朗普可能會簽署含有單方面有利於美方的總統行政命令。《日本經濟新聞》報道說，日本希望在下週提交整理協議內容的文件。黃仁贊 hic@donga.com