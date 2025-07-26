壹杯下肚就“面紅耳赤”…此現象唯見於中韓日三國

飲酒後臉部異常泛紅如灼燒的人存在。此類人群在東亞人中更為常見。該癥狀甚至擁有“亞洲紅潮綜合征（Asian Flush Syndrome）”的醫學名稱。據稱，韓國人的30%、中國人的35%、日本人的45%具有此癥狀，這是集中於東北亞三國的遺傳特異性。然而，即便容易臉紅卻能如常飲酒的人或許需更加警惕。這是因為其將酒精中的乙醇轉化為乙醛的乙醇脫氫酶（ADH）功能正常，故對“醉意”有耐受力，但將生成的乙醛轉化為乙酸的功能低下，導致毒性物質持續累積。作者建議道：“雖說酒量越喝越大，但無法避免毒性分子積累，若有亞洲紅潮綜合征，最好盡可能謹慎攝入酒精。”此言或如健康檢查時醫生的叮囑，但傳授此類酒類知識的作者，實為光雲大學化學系教授，壹位教導學生的化學家。作者從化學角度逐壹剖析了作為化學物質的酒，並通俗地講述了我們熟知的酒類常識、俗說以及飲酒時體內發生的變化等。作者亦是在優兔（YouTube）及電視節目中為觀眾深入淺出講解化學的“科學傳播家•優兔博主”，而本書令人感到他在格外興奮地講解其所知。果不其然，他是壹位“頌揚”酒精的愛酒之人。他表示：“至少在飲酒瞬間，更想成為故事家而非科學家。”本書從酒的發明史講起。在被列為世界文化遺產、現位於土耳其東南部的“哥貝克力石陣”（Göbekli Tepe）遺址，發現了約1萬7000年前啤酒釀造過程中形成的草酸鈣。作者闡釋道：“‘非利用剩余資源釀酒，而是為釀酒而廣泛傳播農耕’的解讀引人深思，在人類歷史中，酒早已是緩解‘心靈重壓’的主要工具。”作者還說明，酒雖曾用於古代神殿、宮殿祭祀等儀式，但人類持續釀酒飲酒文化的根本原因，在於飲酒時產生的化學與生理效應。各酒種流行佐餐搭配亦有緣由。對於燒酒等高酒精度酒類，緩解食道與胃部刺激的湯水最為理想。湯中的鈉亦有使酒味更顯柔和之效。飲酒後分解酒精需消耗糖分，身體會尋求不足的糖分。此即飲酒時持續尋找碳水化合物類佐餐之故。酒席歸途渴望水、冰泣淋入口，亦出於同樣原因。無論是否愛酒之人，皆可沈醉於這本化學教授“娓娓道來”的酒話之書。金基潤記者 pep@donga.com