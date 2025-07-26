外有關稅內有限制……“內憂外患”的韓國企業

在因美國的關稅壓力韓國企業對美投資負擔日益加重的情況下，韓國政界不斷推進限制新投資和經營的法案，企業正在經歷雙重痛苦。企業訴苦說，僅應對內需經濟蕭條、美國的關稅炸彈、中國的低價攻勢就已經十分困難，在這種情況下，影響經營權的新規制立法層出不窮。有人指出，在全球經濟外部壓力嚴重的情況下，爲了保護主力產業，需要調整限制的速度。據財界25日透露，韓國政府爲了降低美國的對等關稅率（25%），正與國內主要大企業一起，着手篩選可以向美國提出的追加投資項目。問題是，根據最近公佈的修訂商法，沒有事業性保證的企業投資計劃有可能捲入股東們的訴訟和反對。此外，共同民主黨正在同時推進包括集中投票制義務化和擴大監查委員分離選拔等內容的“更厲害的商法修訂案”和擴大使用者範圍、限制對工會的損害賠償責任的《黃色信封法》等可能使企業經營權和勞資關係不穩定的規制立法。企業看政界和小股東的眼色行事，實際上全部停止了有償增資或子公司新上市，資本市場本來的資金籌措功能也處於下降狀態。調查結果顯示，實際上，如果實施“更厲害的商法修訂案”，國內大部分主要企業將面臨經營權的威脅。25日，《東亞日報》委託韓國上市公司協議會進行分析的結果顯示，如果將商法修改爲集中投票制義務化、分離選出2名監查委員，資產超過2萬億韓元以上的204家上市公司中的24家（11.8%），理事會有可能易主爲過半數的主要股東聯合（持股5%以上）。另據分析，80家（39.2%）理事會的三分之一以上由股東聯合推薦的理事組成。也就是說，一半以上的主要企業在實施追加商法修訂案時，經營權將陷入不安。首爾大學經濟學部教授安東賢（音）表示：“雖然出現了加強的商法修訂案、黃色信封法等很多打擊企業的鞭策法案，但爲了安撫企業，沒有出臺一個胡蘿蔔法案。總統多次表明的向負面限制轉換或制定能夠支援企業促進投資的法案迫在眉睫。”李東勳記者、朴賢益記者 dhlee@donga.com、beepark@donga.com