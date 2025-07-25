孫興慜或轉戰MLS 美媒稱洛杉磯FC正強力推進引援事宜

美國媒體報道稱，美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯足球俱樂部（LA FC）正強力推進引進孫興慜（33歲•托特納姆熱刺•圖片）的事宜。美國體育專業媒體《競技報》（The Athletic）24日報道稱：“洛杉磯FC俱樂部正在全力以赴，爭取在未來幾周內簽下孫興慜。（托特納姆熱刺與洛杉磯FC俱樂部）關於轉會的對話仍在繼續，據悉洛杉磯FC俱樂部希望孫興慜能在本賽季內加盟。”洛杉磯FC俱樂部核心前鋒奧利維耶•吉魯（39歲•法國）近期轉會至法國足球甲級聯賽裏爾隊，其攻擊線亟需補強。洛杉磯FC俱樂部正是孫興慜在英格蘭足球超級聯賽（英超）托特納姆熱刺隊時曾並肩作戰的門將雨果•洛裏斯（39歲•法國）目前效力的球隊。在孫興慜之前佩戴托特納姆熱刺隊長袖標的洛裏斯於去年轉會至洛杉磯FC俱樂部。根據美國皮尤研究中心數據，洛杉磯是美國韓裔人口（約32萬人）最多的城市。《競技報》稱：“孫興慜將為洛杉磯FC俱樂部的商業發展帶來巨大助力”，並預測“若孫興慜加盟洛杉磯FC俱樂部，這將成為美國職業足球大聯盟歷史上留名的壹次轉會”。孫興慜與托特納姆熱刺的合同將於2026年6月到期。若孫興慜未續約而以自由球員身份離隊，托特納姆熱刺將無法獲得任何轉會費。因此，英國媒體預測托特納姆熱刺今夏促成孫興慜轉會的可能性很大。在此背景下，孫興慜在19日對陣雷丁隊的季前首戰中出場45分鐘，表現低迷未能進球，有觀察認為他可能被新任主帥托馬斯•弗蘭克排除在新賽季計劃之外。托特納姆熱刺將於26日先後與韋康比流浪者隊、盧頓鎮隊進行友誼賽。預計托特納姆熱刺將把壹線隊球員分成兩組參加比賽。金正勛記者 hun@donga.com