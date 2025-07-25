尹錫悅拒絕調查和審判，金建希要求調查中被關照



因涉嫌帶頭髮動內亂而接受審判的前總統尹錫悅自10日再次被拘留以來，連續3次沒有出庭。他們一直拒絕特檢組的出席要求，甚至拒絕審判。特檢組通知總統夫人金建希8月6日出席後，她隨即提出特惠性調查要求，每次只調查一個嫌疑。犯罪嫌疑人試圖與調查機關協調調查方式是普通國民難以想象的事情。



尹錫悅雖然提出了健康上的理由，但在幾天前的法院拘留適當審查中曾親自出面呼籲釋放。法院認爲，考慮到醫學上的意見等，其接受審判沒有什麼問題。尹錫悅還認爲，特檢組維持檢察機關起訴案件的公訴是問題所在。但是，《特檢法》明確規定，特檢可以接手已經起訴的案件。以如此令人難以接受的理由拒絕調查和審判，會見律師卻在平均每天兩次以上。



金建希要求特檢組“按嫌疑分類調查”“保障調查後休息三四天”“下午6點前結束調查”等。金建希受到的嫌疑有德意志汽車、三富土建股價造假、建真法師請託等16項。特檢調查期限爲150天，如果按照上述條件，假設金建希每項嫌疑各接受一次調查，則需要80天左右的時間。這無異於無意協助調查。此前，金建希在檢方以涉嫌介入公推等要求到案時，以“可能會對總統選舉產生影響”“特檢迫在眉睫”爲由一直推託，並在特檢調查之前突然住院。



進行龐大的特檢調查和審判，其原因的提供者正是尹錫悅夫婦。由於各種疑惑的積累和隱蔽，大規模人力被動員到查明真相上。如果感到一絲的責任感，就應該誠實地接受調查和審判。儘管如此，這對夫婦仍然要求“皇帝審判，皇帝調查”，並以各種藉口迴避審判和調查。越是這樣，對金建希進行拘留調查的必要性就越大。尹錫悅不久前在社交媒體上表示：“將在法庭上盡全力查明真相。”然後卻拒絕審判。那可能是因爲自己也知道，抗辯的理論很窘迫。

