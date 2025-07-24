美日兩國就15%的對等關稅達成一致……成爲韓國必須超越的指導方針



美國和日本正式達成協議，將日本產對美出口產品的關稅率降低到15%。這比美國政府當初預測的25%下調了10個百分點，在之前與美國達成關稅談判的國家中，僅次於英國（10%）。對日本產汽車和零部件的關稅也將下調至15%。日本承諾進一步開放大米等農產品市場，並對美進行投資。韓國在8月1日對等關稅暫緩期即將結束之際，正在與美國進行最後階段的談判。如果想在美國市場與日本競爭，就要承擔比日本有利或至少取得對等結果的負擔。



美國總統特朗普22日表示：“與日本完成了歷史上最大規模的協議。”日本首相石破茂表示：“實現了沒有數量限制的汽車、零部件關稅下調。”兩人都確認了談判已達成一致。達成協議的日本產汽車關稅將降至美國對所有進口汽車徵收的25%產品關稅的一半12.5%，再加上2.5%的原有關稅，最終將徵收15%的關稅。



雖然沒有公開具體內容，但預計日本將把零關稅進口的美國大米規模從原來的每年34萬噸大幅擴大。日本將參與美國阿拉斯加液化天然氣開發的合作事業，還決定建立5500億美元（約760萬億韓元）的對美投資基金。日本爲了守護核心出口產業，甚至把政治敏感的農產品也當作了談判籌碼。



現在球已傳給韓國。和日本一樣，韓國對美出口的三分之一是汽車和零部件，還面臨着擴大進口美國大米、水果等農產品、參與液化天然氣開發的壓力。此外，韓國還面臨着放寬30個月以上美國牛肉進口限制、將超精密地圖運至國外等要求。但是，面對將在美國進行的25日韓美間最終談判，最壞的情況下可以讓步的籌碼的優先順序並不明確。在造船、防衛產業合作等韓國具有優勢的領域，最大程度放大效果的想法也不明顯。



出口競爭國日本的談判結果必定將成爲韓國必須超越的指導方針。如果不能降低比日本高出10個百分點的關稅率（25%），美國境內生產比重低於日本的韓國汽車將遭受嚴重損失。焦急的經濟界指出：“即使現在蒙受損失，該讓步的也要讓步。”爲了韓國經濟的未來，守護到最後一刻的核心國家利益究竟是什麼，選擇的時間正在到來。

