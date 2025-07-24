李在明總統批評按顏色區分消費券為“人權敏感性不足”

李在明總統23日就釜山廣域市、光州廣域市等部分地方自治團體在發放民生恢復消費券預付卡時，按金額區分卡片顏色，導致領取者收入水平暴露壹事，強烈批評稱“這是以供應者為中心的行政便利主義思維，也是人權敏感性極其不足的措施”。總統室發言人姜裕貞當天在龍山總統室舉行的記者會上表示：“李在明總統針對因預付卡顏色區分導致使用者收入水平和是否屬於弱勢群體暴露的問題，已立即指示予以糾正。”消費券根據收入上遊10%人群、次上位階層、單親家庭以及基礎生活保障領取者等標準發放，金額少則15萬韓元，多則55萬韓元。此前，光州市和釜山市以預付卡形式發放民生恢復消費券，並按金額設定了不同卡片顏色。光州市發行的卡分為：普通用途為粉色（18萬韓元）、單親家庭用途為綠色（33萬韓元）、基礎生活保障領取者用途為深藍色（43萬韓元）。對此，有人提出意見認為，經濟困難的群體因難以辦理信用卡而不得不選擇預付卡，預付卡按金額區分顏色，導致使用者的收入水平暴露無遺。姜裕貞發言人表示：“行政安全部已對地方自治團體的預付卡進行了全面調查”，“已對釜山和光州制作的問題預付卡采取粘貼貼紙措施，使卡片顏色不再顯露”。她同時強調：“對於在消費券發放、支付、使用過程中出現的問題或國民不便事項，今後也將迅速予以改善。”尹多彬記者 empty@donga.com