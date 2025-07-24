日本開放大米汽車市場，關稅從25%降至15%……韓國爭取談判實現像日本一樣“下調10個百分點”

美國和日本的貿易談判在美國東部時間22日正式達成一致。根據此次協議，美國特朗普政府把此前對日本製定的25%的對等關稅率降至15%。特別是，原本看似不會讓步的日本產汽車的各品種關稅也從4月份起徵收的25%降至12.5%。由此，日本產汽車的關稅加上現有的2.5%的關稅，總共達到15%。特朗普總統通過“真實社交”表示：“最重要的是日本在汽車、卡車、大米和部分農產品等方面開放本國市場。這是歷史上最大的貿易協定。”他還說：“日本將向美國投資5500億美元（約758萬億韓元），其中90%的收益將由美國獲得。”不過，他沒有就具體的投資方式作出進一步說明。特朗普還在協議發表後在白宮舉行的活動中透露，日本政府決定在美國阿拉斯加參與液化天然氣合作項目的事實。雙方決定共同推進約60萬億韓元規模的阿拉斯加液化天然氣開發項目。美國向韓國施壓，要求韓國也參與建設1300公里天然氣管道的這一項目。日本首相石破茂當天表示，日本獲得的15%關稅率是“在對美貿易順差國家中迄今爲止最低的數字”，意在說明日本在談判中表現良好。此外，他還強調此次協議沒有犧牲日本農業這一點。他暗示，在必須義務進口美國產大米的“最低市場準入”範圍內，將首先增加美國產大米的比重，擴大進口。特朗普政府7日率先公開向韓國和日本發送的關稅信函等，一直在同時向韓日施加壓力。但是，隨着當天首先公佈美日協議，韓國政府感到的負擔加重。韓國政府在預定於25日舉行的“韓美2+2財務、貿易高級別磋商”中，決定把開放大米、牛肉市場和參與阿拉斯加液化天然氣項目等排除在討論對象之外。分析認爲，這是爲了在製造業合作等其他領域首先將有力協商案放在談判桌上，將敏感的爭論焦點問題作爲戰略籌碼，作爲協商的槓桿。此外，韓國很有可能把造船業等製造業領域的合作作爲核心籌碼。另一方面，此次美日協議有可能成爲一個“基準”，因此韓國政府內部也感覺到了沒有壞處的氣流。華盛頓的外交消息人士表示：“日本獲得了原本認爲不容易的汽車關稅率下調，農產品進口也在一定程度上進行了防禦，這對我們來說也不是壞消息。”韓國總統室就美日關稅談判達成協議表示：“正在把握美日談判結果的細節內容，計劃爲韓國政府的談判提供參考。”華盛頓=常駐記者申鎮宇、朴勳相記者、世宗=金秀賢記者 niceshin@donga.com、tigermask@donga.com、shkim@donga.com