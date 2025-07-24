韓美“造船同盟”拉開帷幕……超越美軍艦的維護維修整修，還要共同建造商船

HD現代開始與美國本土企業就共同建造船舶進行具體討論等，韓國造船公司正在與美國合作尋找新的商機。有分析不無期待地認爲，韓美合作範圍從軍需支援艦的維護、維修、整修（MRO）擴大到商船建造，正在構建涵蓋造船產業全面的戰略伙伴關係。HD現代23日表示，美國船舶建造合作伙伴“ECO（Edison Schuest Offshore）”代表團日前訪韓，討論了在美國境內共同建造集裝箱船的詳細合作方案。包括ECO總裁迪諾在內的ECO代表團十多人一行22日和23日參觀了HD現代全球研發中心和HD現代重工業、HD現代尾浦造船廠。這是兩家公司根據決定今年6月到2028年爲止共同製造中型集裝箱船的諒解備忘錄採取的後續措施。HD現代已經派遣技術人員進行生產性諮詢等，着手技術轉讓。有評價評爲，HD現代通過此次技術合作，越過了在美國建造、只有美國人擁有的船舶才能使用沿岸航線的《瓊斯法案》的限制，打開了進軍美國商船市場的炮口。HD現代首席副會長鄭基善（音）表示：“HD現代支持美國爲重建造船業所作的努力，兩家公司在美國當地進行的船舶共同建造工作將成爲韓美間造船合作的優秀先例。”韓華海洋也收購了美國費城造船廠（韓華菲力造船廠），爲進軍商船市場奠定了基礎，軍工領域的合作也在擴大。HD現代與美國最大的軍工造船公司亨廷頓·英格爾斯工業（HII）爲提高宙斯盾艦等艦艇建造效率，正在進行技術合作。韓華海洋也接連承攬美國海軍3艘軍艦的維護維修整修項目，積累了信任。美國攜手韓國的背景是中國的海洋霸權威脅和烏克蘭戰爭等。隨着對掌握世界船舶市場的中國的警戒心和國防產業的重要性再次被確認，本國造船業重建成爲美國迫在眉睫的國家課題。但在短期內很難確保建造高附加值船舶所需的長期經驗和熟練人力的情況下，擁有該領域世界最高技術力的韓國成爲唯一的對策。有評價認爲，韓國造船業界正在迎來新的機會。據韓國經濟人協會透露，美國爲了恢復造船業，計劃到2037年爲止，拿出商船、液化天然氣運輸船、軍艦等最多達448艘的大規模訂單。有分析認爲，不僅是大規模商船訂單，每年估計有20萬億韓元規模的美國海軍艦艇維護維修整修市場也將對韓國開放。不過，擔心核心技術外泄和當地造船廠設備老舊、熟練工不足等是短期內難以解決的課題。國內造船業界人士表示：“韓國第一大造船公司HD現代正式開始共同建造美國國內商船，這不僅僅是單純的技術轉移，而是韓國被納入對抗中國的美國主導的核心產業供應網的信號彈。美國政府政策的不確定性等將成爲潛在的風險。”金在亨 monami@donga.com