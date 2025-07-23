貝森特稱“貿易協議關鍵在於談判質量而非達成時限”

“關鍵不在於（貿易協議）達成時間，而在於談判質量。”美國特朗普行政當局關稅政策及貿易談判核心人物、財政部長斯科特•貝森特於21日（當地時間）接受經濟專業媒體CNBC采訪時作出上述表態，強調“不會僅為達成協議而倉促推進談判”。此舉暗示在距下月1日相互加征關稅期限臨近之際，美方不會因時間壓力向談判對象國作出“勉強讓步”。其表示“我們可以繼續談判”，表明美方不受8月1日加稅期限束縛。此前壹日，美國商務部長霍華德•路特尼克在CBS采訪中也稱“8月1日將實施新關稅稅率，但此後各國仍可與我們協商”。針對今年4月至上月歷經七輪談判仍未達成協議的日美貿易談判，貝森特部長表示“不關註日本政治形勢，正全力爭取對美國民眾最有利的協議”。此言被解讀為暗指日本政府因參議院選舉臨近而對擴大農產品進口等措施心存顧忌，同時預示美方將繼續推動日本敏感領域的關稅調整與市場開放。談及與歐盟（EU）的貿易談判時，貝森特分析稱“討價還價是談判本質”，指出“若關稅上升，（對美貿易順差規模龐大的）歐盟必將承受更大沖擊，他們應比我們更迫切希望推進談判”，暗示協議延遲導致高關稅實施將對歐盟更為不利。特朗普行政當局此前對韓國等主要國家設定高關稅稅率後，持續施壓要求其在關稅暫緩期限截止前達成協議。但貝森特當日釋放“不急於求成”信號，被解讀為旨在奪取談判主導權的戰略考量。分析認為此舉考慮到了部分國家可能利用金融市場動蕩等美方焦慮情緒實施“拖延戰術”。華盛頓外交消息人士表示：“美方或判斷若無法爭取有利條件，不如先行加征高關稅，再通過長期談判爭取最大讓步。”另有分析指出，貝森特強調“談判質量”暗示美方不會下調汽車、鋼鐵、醫藥品等重點品類關稅，並將持續要求韓國、日本等國開放農產品及汽車市場。貝森特部長當日著重指出，近期與美國達成貿易協議的印度尼西亞已承諾采購美國農產品及波音飛機。根據協議，印度尼西亞將購買價值45億美元（約6.2518萬億韓元）的美國農產品及50架波音客機。該協議公布後，多家國際主流媒體評價其成果明顯偏向美國利益。華盛頓=申振宇 常駐記者、李知允記者 niceshin@donga.com、asap@donga.com