灌了1升雨水在暴雨中拯救市民的英雄們

這是200年一遇的突襲暴雨。市中心的道路和咖啡廳瞬間被泥水淹沒，邑面地區的村莊因堤壩決口而變成一片汪洋，或被泥石流傾瀉下來的石堆夷爲平地。在過去的5天裏，全國因普降的極端暴雨，被捲入急流、被土堆壓死的人達19人，失蹤者達9人。在夜間暴雨、突發性暴雨中失去妻子和女婿的70多歲老人茫然若失，失去20多歲女兒的母親嗚咽着。雨季沒有盡頭，怪物暴雨的盡頭更加悽慘。有消息稱，在專業救援人員手忙腳亂的同時發生多起災害期間，冒着危險出動的市民們救出了寶貴的生命。在光州東區，汽車維修站的職員們經過20分鐘奮戰，救出了在急流中兩腿被夾的七旬老人。雖然水流湍急，健壯的男性也難以堅持，連石塊、輪胎和轎車也被沖走，職員們卻沉着地用全身擋住了所有障礙物，救出了老人。主導救援的維修站社長表示，腿部多處被撕裂，淤青的身體“好像灌了一升雨水”，但順利救出後感到很欣慰。在因暴雨下達全體郡民躲避令的慶南山清郡松溪村，里長靠游泳接近並幫助疏散了兩名被洪水圍困的居民。在兵亭村，20多歲的孫子揹着被泥石流衝出戶外的94歲老奶奶、奔跑700米到救護車救活了她，此事成爲話題。在慶北清道郡，指導學生安全放學的教師救出了被河流沖走的60多歲男性。在蔚山太和江，被困在泡水車輛中的兩名在市民迅速報警後獲救。義人們提醒人們“沒有不牽手就能生存的生命”的名言，就像水災後的陽光一樣令人高興和感謝。在怪物暴雨橫掃而過的受災地區，救助隊員們正在動員重裝備大規模搜索失蹤者。村民們也翻着瓦礫幫忙尋找鄰居。他們衷心希望不要太晚找到生存者。雖然說是史無前例的暴雨，但有人指出，山體滑坡脆弱地區的管理鬆懈，部分地區因通信障礙未能收到災難短信，造成了損失。應該幫助受災地區居民東山再起，並制定堅實的氣候災難對策，以免在極端氣候中失去家園。