暴雨搜救黃金時間臨近卻遇阻 死亡人數升至19人

自16日起連續5天的暴雨導致失蹤人員接連被發現身亡，累計死亡人數增至19人。隨著被掩埋者可能生還的“黃金時間”72小時臨近，消防、警察和居民正傾盡全力搜尋失蹤人員。21日，據韓國行政安全部統計，此次集中暴雨造成的全國死亡人數為19人，失蹤人數為9人。20日下午2時25分許，在京畿道抱川市二東面白雲溪谷被急流卷走的40多歲男性，於21日晚9時44分許被發現時已身亡。同日上午5時21分許，在京畿道加平郡北面濟寧裏因山體滑坡失蹤的70多歲男性，也於21日下午1時12分許被發現身亡。消防、警察等救援部門21日在酷暑中繼續開展搜救及修復工作。尤其在人員傷亡嚴重的山清郡，因垮塌的土石和巨大巖石，搜救工作遇阻。21日是搜救第3天，當局自上午起投入1260余人和180臺設備，在山清邑毛谷裏等4個地點搜尋4名失蹤人員，但設備投入面臨困難。京畿道加平地區也因樹木、土石和障礙物纏繞，搜救困難重重。據消防部門稱，被掩埋者的可能生還時間壹般在72小時以內。首次發生山體滑坡的山清郡，黃金時間將於22日正午左右結束，目前仍有9名失蹤人員下落不明，令人擔憂出現更多傷亡。21日，加平郡有意見提出，因通信故障，部分居民可能在山體滑坡發生前後未收到災難短信。山體滑坡發生於20日上午4時37分許，但部分居民聲稱從19日至21日手機通話和短信接收均出現異常。韓國政府已著手對受災地區進行緊急支援。行政安全部預告將出臺包括減免地方稅、提供金融支援和臨時住所等綜合性修復對策。此外還將實施減免汽車稅、購置稅，延期償還貸款，減免城市燃氣費、上下水道費等支援措施。山清=都英振記者、加平=田南赫記者 0jin2@donga.com、forward@donga.com