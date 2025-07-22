裏韋拉托成為韓華隊沖擊榜首的新引擎

韓國職業棒球聯盟韓華鷹隊經過深思熟慮，最終選擇了“換人告別”。球隊與因傷離隊的弗洛裏阿爾告別，並與作為6周替代外援效力的裏韋拉托簽訂了正式合同。對韓華隊而言，這是壹次僅憑15場比賽表現就更換外援的勝負手。仿佛是為回報信任，簽約後裏韋拉托揮舞著更加火熱的球棒，為開啟下半賽季征程並沖擊排名的韓華隊增添了火力。裏韋拉托在20日客場對陣KT巫師隊的比賽中，5個打席擊出3支安打（包括1支本壘打），貢獻2分打點，展示了火熱的擊球手感。第七局上半二人出局壹壘有人時，他面對對方投手孫東賢投出的第四球——126公裏的指叉球，將其擊出飛越中外野方向圍墻、飛行距離達125米的弧線球。裏韋拉托每次上壘均成功跑回本壘，額外貢獻3分得分。憑借裏韋拉托的出色發揮，球隊以10比0大勝對手，豪取9連勝。裏韋拉托最初是作為弗洛裏阿爾的替代外援引進，原計劃在6周後離開。然而，自上月22日韓國職棒首秀起便5打席擊出3支安打的裏韋拉托，在上半季15場比賽中交出了打擊率0.387（62打數24安打）、2支本壘打、13分打點的成績單，展現出遠超預期的驚艷表現。他不僅貢獻了出色的打擊成績，更完全填補了弗洛裏阿爾因疑似註意力不集中表現而令人擔憂的空缺。最終，裏韋拉托成為了韓華鷹隊新的外籍打者。在全明星賽休整期後，於19日對陣KT巫師隊賽前完成正式簽約的裏韋拉托，在與下半季首個對手KT隊的三連戰中表現更加火熱。三天內打擊率高達0.538（13打數7安打），將賽季打擊率提升至0.413。在他迄今為止的出戰的18場比賽中，僅有3場未能擊出安打，持續保持著穩定的競技狀態。裏韋拉托本人表示：“我只是從抵達韓國的第壹天起就專註於每壹個打席，其實並不在意合同。”韓華鷹隊也伴隨著裏韋拉托的猛烈打擊延續著“高空行進”。在裏韋拉托加盟後進行的18場比賽中，球隊取得了0.722（13勝1平4負）的勝率。自本月4日對陣KIWOOM英雄隊後至20日對陣KT隊，球隊已豪取9連勝。此前在5月10日之前取得11連勝的韓華隊，在僅隔74天後迎來了賽季第二次9連勝。韓華隊上壹次在5月取得9連勝，還要追溯到2005年6月14日，距今約20年。尤其值得期待的是，裏韋拉托的出色表現將給球隊上半季相對不足的得分能力註入更多力量。裏韋拉托在得點圈（即跑壘員在得分位置時）擁有高達0.625的打擊率，展現出在關鍵機會面前的強勁實力。jero@donga.com