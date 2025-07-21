安洗瑩奪得日本公開賽冠軍 盡顯統治力

安洗瑩（23歲•照片）忘記了輸球的滋味。這位“羽毛球天才”在世界羽毛球聯合會（BWF）世界巡回賽日本公開賽上再次登頂。這場具有賽季最後壹場SUPER1000賽事——中國公開賽前哨戰性質的比賽勝利，使安洗瑩距離實現BWF世界巡回賽歷史上首個“賽季全滿貫”又近了壹步。BWF女單世界排名第壹的安洗瑩於20日在東京舉行的日本公開賽女單決賽中，僅用時42分鐘，便以2比0（21比12、21比10）的比分完勝世界排名第二的中國選手王祉怡（25歲）。安洗瑩借此在今年世界巡回賽決賽中與王祉怡四次交鋒全部獲勝。在雙方交手記錄上，安洗瑩也以13勝4負占據絕對優勢。安洗瑩此次在日本公開賽奪冠，是繼2023年之後時隔兩年，也是其個人第二次在該賽事問鼎。安洗瑩在巴黎奧運會結束後舉行的去年日本公開賽時，因膝踝傷勢影響未能參賽。本屆日本公開賽也是安洗瑩與尤尼克斯簽訂價值100億韓元的大型贊助合同後首次出戰的世界巡回賽賽事。安洗瑩本月1日公布簽約消息時曾發文表示：“今後將以出色的競技表現回報大家。”日本公開賽是比BWF世界巡回賽最高級別SUPER1000低壹級的SUPER750級別賽事。但本次賽事因臨近中國公開賽，世界頂尖選手幾乎悉數參賽。安洗瑩在本屆賽事四分之壹決賽中，以2比0完勝其“克星”、世界排名第五的中國選手陳雨菲（27歲），最終未失壹局登頂。本賽季，安洗瑩從馬來西亞公開賽開始，接連在印度尼西亞公開賽、全英公開賽三站SUPER1000賽事中奪冠。她將於22日揭幕的中國公開賽上，挑戰自BWF世界巡回賽創立（2018年）以來，首位單賽季包攬全部SUPER1000賽事冠軍的紀錄。這不僅在女單項目，也是任何羽毛球選手或組合都未曾達成的成就。世界排名第二的韓國男雙組合徐承宰（28歲）/姜瑉赫（26歲）在決賽中以2比0（21比16、21比17）力克世界排名第壹的馬來西亞組合謝定峰（28歲）/蘇偉譯（28歲），奪得日本公開賽冠軍。這是兩人本賽季第五次奪冠。金正勛記者 hun@donga.com