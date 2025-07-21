韓華海洋接連斬獲臺灣超大型船舶與美艦維修訂單

韓華海洋被選定為臺灣陽明海運公司約2萬億韓元規模大型集裝箱船訂單的優先談判對象。分析認為，這是美國特朗普政府制裁中國（大陸地區）造船業產生的“反射效應”所致。陽明海運公司17日（當地時間）發布公告稱，其董事會議決向韓華海洋訂購7艘15000TEU級（1TEU相當於1個20英尺集裝箱）液化天然氣（LNG）雙燃料集裝箱船。考慮到同級船舶單艘市價約2億美元（約合2800億韓元），預計此次合同規模將達約2萬億韓元。若訂單最終敲定，建造完成的船舶計劃於2028年至2029年期間陸續交付陽明海運公司。韓華海洋繼今年3月從臺灣長榮海運公司以總計2.3286萬億韓元接下6艘24000TEU級超大型集裝箱船訂單後，再次斬獲壹筆“超大訂單（megadeal）”。事實上，集裝箱船市場曾是憑借低廉價格被中國造船企業主導的領域。但分析認為，隨著美國政府制裁引發回避中國制造船舶現象正式化，韓華海洋等韓國船企得以享受相對利好。美國計劃自10月起，對中國籍船舶征收每凈噸（用於客貨的空間容積）50美元、對中國建造船舶征收每凈噸18美元的入港費。此項費用將分階段上調至2028年。據英國造船及航運市場分析機構克拉克森研究公司（Clarksons Research）數據，今年上半年（1月至6月），中國船舶訂單占有率從去年同期的68%降至52%，下滑16個百分點。相反，韓國則從17%增至25%，上升8個百分點。在軍工領域，韓華海洋也接連獲得美國海軍3艘軍艦的維護、修理和大修（MRO）業務，持續積累信譽。韓華海洋於去年8月獲得排水量4萬吨級軍需支援艦“沃利•希拉號”的MRO業務權。同年11月，又拿下排水量3.1萬吨級補給艦“育空號”（USNS Yukon）的維修業務。全球軍艦MRO業務市場規模估計達每年80萬億韓元。韓華海洋計劃在擴大軍工MRO業務的同時，推動與釜山、慶尚南道地區相關維修中小企業共生合作，為激活地方產業做出貢獻。造船業界壹位相關人士解釋稱：“特朗普政府的強硬反華政策，使得韓國造船企業的技術實力與品質正得到重新評估。”李沅柱 takeoff@donga.com