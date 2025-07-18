“金建希管家從越南逃往第三國……點名通緝”

正在調查前總統尹錫悅夫人金建希各種疑案的金建希特檢組（特別檢察官閔重基）爲了掌控金建希的“管家”金藝成（音，48歲）的人身，開始着手國際刑警組織的紅色通緝程序。特檢組正在研究金藝成從越南逃到周邊第三國的可能性。金建希特檢組17日下午在新聞發佈會上表示：“接到對金藝成的逮捕令後，立即進行了通緝。已着手通過外交部將其護照無效化、通過警察廳着手國際刑警組織紅色通緝程序。”特檢組敦促涉嫌從越南逃到第三國的金藝成及其潛逃在首爾市江南某處的妻子主動到案。特檢組計劃與國際刑警組織合作，先確定金藝成正在逃亡的國家，然後在當地警方的幫助下用國籍飛機引渡，然後執行逮捕令。當天下午，警察廳國際合作科接到了特檢組關於與國際刑警組織合作的請求。據悉，護照無效程序和紅色通緝至少需要兩三週左右的時間，特檢組正在集中力量抓住金藝成本人。特檢組就2023年左右內外存在風險的企業對金建希親信金藝成的公司進行“保險性投資”的疑惑，當天上午以證人身份傳喚調查了前韓國證券金融社長尹昌浩和前道瓊斯集團會長金益來。韓國證券金融和“壯大”證券向金藝成曾擔任高管並持有股份的IMS移動分別投資了50億韓元和10億韓元。因涉嫌故意財務欺詐正在接受司政當局的調查的Kakao移動，也向IMS移動投資了30億韓元。特檢組爲了詢問投資經過，正在與Kakao創始人金範洙方面協調到案接受調查日程。此外，牽連操縱三富土建股價疑惑的副會長、Well生物科技會長李基勳（音）沒有出席原定於當天下午2點10分的拘捕令實質審查。特檢組表示，“判斷李基勳逃跑了”，開始着手控制其人身。孫俊英記者 hand@donga.com