蔡上等兵特檢組：“大人物在會上震怒，掌握了‘金龍顯與會’的陳述”

正在調查海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職事件及外部施壓嫌疑的蔡上等兵特檢組（特別檢察官李明賢）掌握了前國防部長金龍顯出席被曝“大人物震怒”的會議的陳述。特檢組正在傳喚海軍陸戰隊調查團長朴正勳（音，大校）等事件相關人士進行調查，加快調查速度。特檢助理鄭敏永16日表示：“有人具體陳述說，金龍顯出席了（2023年7月31日國家安保室）會議。”金龍顯當時作爲總統警衛處長，作爲時任總統尹錫悅的忠巖高中前輩，是尹錫悅政權實權人物之一。尹錫悅涉嫌在當時的會議上就蔡上兵殉職事件，接到將前海軍陸戰隊1師團長林成根（音）作爲嫌疑人移交警方的報告後，憤怒地表示，“如果因爲這樣的事情處罰師團長，誰會當師團長”，對調查進行了干預。預計特檢組將傳喚金龍顯，對當時的會議進行調查。特檢組還懷疑當時實權人物的金龍顯參與了營救林成根的周旋，正在關注金龍顯在當時的會議上起到了什麼樣的作用。當天特檢組傳喚蔡上等兵殉職初期負責調查的朴正勳作爲證人進行了調查。據說特檢組向朴正勳詢問了蔡上等兵殉職事件調查當時的情況和調查外部壓力的情況。朴正勳在接受調查時表示：“（大人物震怒說）不是傳聞，而是事實，一切都會真相大白。”特檢組還調查了時任總統室附屬室長姜義求和慶尚北道警察廳廳長崔周源（音）。據悉，特檢組向姜義求詢問了會議當時尹錫悅的指示等；對崔周源調查了尹錫悅大怒後，2023年8月2日軍隊檢察團從慶尚北道警察廳拿走海軍陸戰隊調查團移交的事件資料時的情況。具敏基記者 koo@donga.com