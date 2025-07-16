繼飛行員之後，管制員也流失海外……“工資高，沒有退休年齡”

截至去年已在首都圈機場工作20多年的管制員A某今年年初跳槽到阿聯酋阿布扎比當了管制員。A某滿意地表示：“年薪翻了一番，供養在加拿大學習的孩子變得容易了。”工作7年的管制員B某也在今年年初提交辭職報告，到香港當上了管制員。據說，由於公司支援香港較高的月租費用，加在一起工資上漲至5倍左右。管制員在塔臺與飛行員溝通、指揮起降，防止飛機異常靠近或碰撞，是空中交通安全的“最後堡壘”，正在紛紛將目光投向海外。據國土交通部工會透露，僅今年就有3-4人前往阿聯酋或香港。飛行員跳槽到高額年薪的海外航空公司的情況經常發生，但國家公務員身份的管制員跳槽到海外是非常罕見的。離職管制員們異口同聲地表示，並不是只有高工資纔有魅力。A某減輕了養老的擔憂。因爲阿布扎比管制員沒有退休年齡，只要在航空身體檢查中被判定爲合格，即使超過60歲也可以工作。B某給香港的教育訓練系統打了高分。他期待，“如果選擇航空事故調查等其他業務，公司提供必要支援或教育訓練的制度非常完善。有助於提升職業生涯。”再加上沙特阿拉伯等中東國家最近也出現了大量聘用外國管制員的動向，管制員們人心浮動。這是因爲新冠疫情期間減少了管制員人數，最近隨着航空需求的恢復，急需能夠“立即投入使用”的資深管制員。隨着招聘大門的擴大，英語能力等高要求有所降低。據悉，中東機場每天管制約1200架飛機等，運營規模也與仁川機場相似，因此喜歡韓國管制員。這也意味着，追加人力流失的可能性不小。國土部工會航空特別委員會方面表示：“考慮到韓國的機場數量和航空交通量，國際民航組織建議必要的管制員人數應該達到550名。目前韓國管制員人數不足400名左右，這種情況下，如果人力追加流出，對航空安全也會產生影響。”李沅柱 takeoff@donga.com