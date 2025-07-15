韓國政府考慮進口30個月以上月齡的美國牛肉

據悉，韓國政府爲了達成韓美關稅協議，正在考慮廢除對進口30個月月齡以上美國產牛肉的限制。因爲，預計8月份的美國徵收對等關稅的時間所剩無幾，該給美方的要給掉，才能順利進行協商。主導關稅談判的產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九也表示：“農畜產品也要作出戰略判斷。”韓國政府人士14日解釋說：“在與美國的關稅談判過程中，要求廢除美國產牛肉30個月月齡限制規定的壓力越來越大。對於我們來說，難以無條件地說不行。”美國總統特朗普當地時間本月7日致李在明總統的“關稅信函”中，將原定於本月9日對韓國產進口產品徵收25%對等關稅的時間推遲到8月1日，並要求取消非關稅壁壘。最具代表性的項目是“解除進口30個月月齡以上美國牛肉的禁令”。韓國自2008年瘋牛病事件後，一直限制進口30個月以上的美國產牛肉至今。目前全世界對美國產牛肉適用月齡限制規定的國家只有韓國。據悉，美國以“因爲韓國，維持月齡檢疫制度需要很多費用”爲由向韓國施壓，要求廢除月齡檢疫制度。呂翰九當天也在政府世宗大廈會見記者，暗示正在討論擴大美國農畜產品的進口。他強調：“農畜產品不僅與美國，與東南亞等任何國家進行自由貿易協定，也沒有不痛苦的部分，在此過程中，我們的產業競爭力得到了加強。雖然要遵守敏感的部分，但不敏感的部分在談判的大框架上肯定有需要考慮的部分。”世宗=鄭順九記者、世宗=金秀賢記者 soon9@donga.com、shkim@donga.com