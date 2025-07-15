“‘無人機入侵平壤，如遇干擾有墜落危險”……無視軍方內部反對意見，強行向朝鮮派出無人機”

正在調查尹錫悅前總統內亂及外患疑惑的內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）14日就宣佈緊急戒嚴之前派遣無人機誘導朝鮮攻擊的所謂“北風-外患疑惑”展開了全方位的扣押搜查。特檢組從軍方人士等口中得到了“雖然內部有人以無人機因衛星定位系統干擾問題有墜落危險爲由表示反對，但（上面）仍強行執行”的陳述，正在加快調查速度。特檢組當天表示，在調查外患疑惑的同時，對國防部、無人機作戰司令部、下屬部隊等24處進行了扣押搜查。扣押搜查令上明示的嫌疑是普通通敵罪，當天扣押搜查對象還包括無人機司令金容大（音）的住宅。一般通敵罪適用於危害韓國軍事利益或向敵國提供軍事利益的人。據悉，此前特檢組在調查外患疑惑時，從軍方內部人士等處確保了主旨爲“無人機飛行當時，雖然內部有人反對說‘因爲全球定位系統（GPS）干擾問題，無人機有墜落的危險’，但金司令執意進行”的陳述。特檢組正在集中力量調查不顧內部反對強行派遣無人機的過程中是否有尹錫悅的指示等。當天，四星將軍出身的共同民主黨最高委員金炳柱表示：“根據可靠人士的舉報，無人機司令部至少分3次向朝鮮派遣了7架‘無人機’。”特檢組在尹錫悅拒絕接受預定於14日下午2點進行的調查後，試圖強行提人，但未能成功。特檢助理樸智英在當天的發佈會上表示：“從矯正當局接到聯絡稱，事實上難以執行特檢的提人指令。尹錫悅拒絕離開羈押室，完全沒有迴應，考慮到他是前任總統，難以動用武力。”特檢組向首爾拘留所發送了15日下午2點之前將尹錫悅帶到調查室的指令公文。正在調查尹錫悅夫人金建希各種疑惑的金建希特檢組（特別檢察官閔重基）14日就首爾至楊平高速公路路線變更特惠疑惑，對世宗市的國土交通部等10多處和確保介入公推疑惑相關資料的總統記錄館等進行了扣押搜查。另外，對涉嫌參與操縱三富土建股價的前任、現任管理層和實際股東申請了拘捕令，並就“管家門”事件通報Kakao創始人金範洙在17日之前出面接受調查。崔美松記者、高道藝記者 cms@donga.com、yea@donga.com