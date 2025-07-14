經合組織“韓國經濟先行指數”創3年零7個月以來最高紀錄

經濟合作與發展組織公佈的韓國經濟先行指數（CLI）連續7個月上升，創下了3年7個月以來的最高值。據分析，隨着政治不確定性的消除和新政府的擴張財政政策等，外界對韓國經濟今後得到改善的期待感增大。據經合組織方面13日透露，上個月韓國經濟先行指數爲101.08，是自2021年11月（101.09）以來的最高值。這一指數是衡量6-9個月後景氣動向的指標。如果高於標準線100，預示今後經濟將呈現上升趨勢，如果低於標準線，則相反。韓國經濟先行指數從去年12月（100.49）起連續7個月上升。在上個月公佈的12個成員國指標中，韓國僅次於英國（101.16），位居第二。這意味着，在中短期經濟展望方面，韓國比主要發達國家更得到肯定。實際上，最近相關指標中可以看到期待經濟反彈的趨勢。據韓國銀行透露，國內消費者心理指數（CCSI）在4月（93.8）、5月（101.8）、6月（108.7）等連續三個月大幅改善。在緩解高利息基調的基礎上，31.8萬億韓元規模的第二次補充預算中所包含的恢復民生消費券也將於近期發放，因此對改善得到消費的期待感越來越大。不過，停滯不前的製造業景氣被認爲是韓國經濟的致命弱點。美國引發的關稅戰爭對出口造成打擊的憂慮依然存在。明知大學經濟學系教授禹錫鎮（音）表示：“如果美國8月1日開始徵收對等關稅，出口打擊帶來的經濟增長率下行壓力將加劇。預計31.8萬億韓元規模的第二次補充預算將起到鎮痛劑的作用。”世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com