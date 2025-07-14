盤龜川巖刻畫獲評“創意傑作” 韓國第17處世界遺產誕生

10日下午4時許，當強烈的陽光斜射在蔚山蔚州郡大谷裏“盤龜臺巖刻畫”巖壁上時，鯨魚、海龜、老虎、鹿等圖案開始顯現。這些史前人類鐫刻的藝術品，其歷史短則3000年，長則可達8000年。將眼睛貼近望遠鏡觀察，拉弓射箭的人物和圍欄中的野獸栩栩如生，仿佛下壹刻就要活動起來。“僅大小鯨魚就多達57頭。描繪精確，足以分辨出灰鯨、座頭鯨等種類。”當日同赴現場的蔚山大學名譽教授全浩泰（照片）介紹道。全浩泰是研究盤龜臺巖刻畫逾30年的古代巖畫專家。據其介紹，這塊高4.5米、寬8米的巖壁上共鐫刻著多達353處圖案。“看到身體插著魚叉的鯨魚和獨木舟形態的船了嗎？這生動再現了當時人們為謀生而冒險捕鯨的生活場景。”12日（當地時間）在法國巴黎召開的第47屆世界遺產委員會會議上，“盤龜川巖刻畫（Petroglyphs along the Bangucheon Stream）”被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。“盤龜川巖刻畫”是包含“蔚州郡大谷裏盤龜臺巖刻畫”與“蔚州郡川前裏銘文及巖刻畫”的統壹遺產。世界遺產委員會評價其為“憑借卓越的觀察力與創造力，以鯨魚和捕鯨這壹罕見主題創作的傑作”，是“證明延續數千年巖刻畫傳統的獨特證據”。盤龜川巖刻畫自2010年列入世界遺產預備名錄，歷經15年終獲殊榮。當年僅及人腰的柳樹，如今已長成數米高的茂密樹林。擔任講解員18年的金某笑著說：“今年5月收到申遺推薦後，周末單日遊客量激增至近700人，應接不暇。”另壹名講解員黃某也表示：“專程探訪世界遺產的外國遊客等海外人士也顯著增加。”距盤龜臺巖刻畫約2公裏處，便是“川前裏銘文及巖刻畫”。驅車10分鐘可達，若沿步道行走則需1小時左右。在留有恐龍足跡的巖層附近，壹塊高約2.7米、寬9.8米的巖石上，密密麻麻刻畫著600余處幾何紋樣、騎馬人物及成對動物等圖案。騎馬人物被認為與4至6世紀新羅盛行的騎馬文化密切相關。巖石下部鐫刻的新羅時期明文也具有重要史料價值。其中記載了525年法興王之弟——徒夫智葛文王與於史鄒女郎王壹行將此地命名為“書石谷”。全浩泰教授分析：“新羅王族、花郎、僧侶等特意來到王京邊緣地帶題字，可能是祈盼此地蘊含的特殊靈性。”隨著盤龜川巖刻畫成功申遺，如何妥善保護這些精美巖畫與周邊景觀也成為新課題。世界遺產委員會在批準列入時，也建議“在管理體系中正式明確當地社區及居民的角色”。全浩泰教授強調：“與世界其他地處偏遠或限制進入的巖刻畫不同，此處相對易於接近，曾多次遭破壞。應效仿挪威阿爾塔巖刻畫模式，組建居民協商機制實施常態化管理。”盤龜川巖刻畫的成功列入，使韓國擁有的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產增至17處。自1995年“石窟庵•佛國寺”等3處首次入選以來，包括“朝鮮王陵”（2009年）、“伽椰古墳群”（2023年）在內的文化遺產共15處，自然遺產2處載入名錄。李在明總統表示：“衷心祝賀其成為超越韓國、全人類共同守護的遺產”，“須確保遺產保護管理達到國際標準，並探索其貢獻地方經濟的方案。”蔚山=李知潤記者 leemail@donga.com