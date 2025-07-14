防彈少年團（BTS）成員J-HOPE（本名鄭號錫•照片）將作為主咖（壓軸藝人）登上在德國柏林舉行的全球性音樂節“Lollapalooza柏林”的舞臺。據其經紀公司Big-Hit音樂透露，J-HOPE將於當地時間7月13日在柏林奧林匹克體育場以Lollapalooza柏林主咖身份亮相。他將負責音樂節的最後舞臺，預計進行長達90分鐘的表演。J-HOPE曾於2022年7月作為首位韓國歌手，以“Lollapalooza芝加哥”主咖身份登上舞臺，面對約10萬5千名觀眾。當時，美國音樂媒體Consequence of Sound盛贊其為“將在音樂史冊中占據醒目壹頁的演出”。J-HOPE通過經紀公司表示：“如果說3年前參加Lollapalooza芝加哥時充滿了必須展示些什麽的目標意識，那麽這次則希望展現輕松享受舞臺的面貌。”女團IVE早於J-HOPE壹天，於當地時間7月12日登上了Lollapalooza柏林的舞臺。在55分鐘的現場演出中，她們表演了《REBEL HEART》、《I AM》、《After Like》等熱門歌曲。並首次公開了新曲《TKO》。IVE通過經紀公司表示：“多虧了在雨中堅持到最後、壹同參與的DIVE（官方粉絲俱樂部）和觀眾們的助威與合唱，使得演出成為壹段無比幸福且激動的時光。”IVE還計劃於當地時間7月20日登上在法國巴黎隆尚賽馬場舉行的“Lollapalooza巴黎”舞臺。史智媛記者 4g1@donga.com