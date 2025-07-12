托特納姆熱刺引進攻擊型球員庫杜斯……已決意與孫興慜分道揚鑣？

英格蘭足球超級聯賽（以下簡稱英超）托特納姆熱刺足球俱樂部支付了其俱樂部歷史上第四高的轉會費，引進了邊鋒穆罕默德•庫杜斯（25歲•加納）。由此，“托特納姆熱刺是否已決意與孫興慜（33歲）‘分道揚鑣’”的猜測增添了分量。托特納姆熱刺足球俱樂部11日宣布：“已從英超西漢姆聯足球俱樂部引進了庫杜斯。已與庫杜斯就壹份長期合同達成協議。”俱樂部方面雖未公布具體合同條款，但據英國廣播公司（BBC）報道，合同期至2031年，轉會費高達5500萬英鎊（約合1025億韓元）。托特納姆熱刺足球俱樂部邊鋒位置此前已是人滿為患，擁有孫興慜、馬諾•所羅門（26歲）、米凱伊•穆爾（18歲）、布倫南•約翰遜（24歲）、梁民革（19歲）、威爾遜•奧多貝爾（21歲）等球員。即便如此仍追加引進邊鋒，使得“球隊意圖用庫杜斯填補孫興慜離隊後的空缺”這壹解讀更具說服力。庫杜斯在2022年國際足球聯合會（FIFA）卡塔爾世界杯小組賽H組對陣韓國的比賽中攻入兩球，對韓國球迷而言也並非陌生球員。庫杜斯於2020年加盟阿賈克斯足球俱樂部（荷蘭），由此登陸歐洲賽場，並於2022年與西漢姆聯足球俱樂部簽約，轉戰英超。庫杜斯上賽季雖司職前鋒，但普遍評價認為他更適合邊鋒位置。原因在於，上賽季他在35場正式比賽中僅攻入5球，而在擔任邊鋒的2023-2024賽季，他在45場比賽中攻入了14粒進球。庫杜斯本人也認為邊鋒是“更合適的位置”。英國廣播公司報道稱：“在西漢姆聯足球俱樂部，因隊長賈羅德•鮑恩（29歲）占據右邊鋒位置，庫杜斯遂決心轉會。”金正勛記者 hun@donga.com