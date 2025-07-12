10所首爾大學要靠“剽竊”來打造嗎?



因剽竊論文而受到辭職壓力的教育部長候選人李真淑可能覺得冤枉，因爲還有“白菜總理”或“作威作福部長”。然而，她是教育部長候選人。這與僱傭勞動部部長拖欠工資、法務部長犯罪沒有什麼不同。



2018年的論文也不能說是慣例而放過。那一年2月，韓國色彩學會雜誌刊登了李真淑的論文《照明面積及照度導演變化帶來的疲勞感評價研究》。一個月後，一篇只把“疲勞感”稍微改爲“不快感”的論文又刊登在韓國照明電氣設備學會雜誌上。兩篇論文的實驗設計和結果相似，實際上是同一個研究。甚至還有措辭一模一樣的句子。從旨在確保研究倫理的方針來看，這屬於不正當的重複刊登。



兩篇論文的自我剽竊固然嚴重，但甚至有人懷疑這根本就不是李真淑撰寫的論文。2018年4月，李真淑提交了以指導教授列名的忠南大學博士學位論文，並將其摘要作爲第一作者刊登在學術雜誌上。一問，很多教授都表示，“第一次看到這種把教授作爲第一作者列名的論文”。



李真淑的弟子們發表聲明稱：“相關論文作爲項目研究，從研究企劃到進行、結果研究、詳細修改、補充等都是教授親自完成的。她當然是主要作者。”忠南大學產學合作團在2017年從產業通商資源部得到4.25億韓元的支援，完成了國家課題，研究參與者以此爲基礎撰寫了論文。一名理工科教授表示：“即使指導教授幫忙尋找先行研究、實驗設計、修改論文，也能成爲通信作者，這是常識，也是有意義的。”如果按照學生的主張，李真淑成爲第一作者，那麼他們應該返還學位，接受忠南大學的監查。



雖然弟子們真的很想幫助“把學生的成長視爲巨大幸福的人”的李真淑，但她說這是“普遍的研究室氛圍”，就更令人驚詫了。這是公開承認違反研究倫理、否定學術嚴謹性的發言。因爲研究風氣是這個樣子，李真淑的論文才會複製了弟子論文中的銘文，甚至抄襲了錯別字。誠實的同一大學研究者們應該很驚訝吧。



據說，李真淑是爲了推進“打造10所首爾大學”的承諾而被提拔的。意思是說，要把重點國立大學定點學生的人均教育費提高到首爾大學的水平，打造“10所首爾大學”。目前，首爾大學的人均年教育費平均爲6059萬韓元，是地區據點大學平均值（2450萬韓元）的2.5倍左右。李在明總統承諾，將在5年內投入財政，縮小差距，建立首爾大學水平的研究中心大學。



即使剽竊預算，也不會有10個首爾大學。慶熙大學教授金鐘永（音）首次提議“打造10所首爾大學”。他在著作中介紹了提出10個首爾大學時周圍人的反應。據說，有人冷笑稱，爲了A大學一起吃喝玩樂的教授們，爲了B大學一樣不學習的人，“爲什麼要花數萬億韓元?”書中還寫道，如果不同步進行預算投入和結構調整，“10所首爾大學”就是欺騙。



重點國立大學主張，如果只支援特定學科，每年需要3000億韓元，如果支援大學整體，每年需要3萬億韓元。沒有一所大學提出改革方案或戰略發展藍圖，聽到的只是“錢錢錢”。一直剽竊論文、懶於研究的李真淑能要求這些大學進行結構調整或取得研究成果嗎？不是，至少能回答爲什麼要投入數萬億韓元嗎？

