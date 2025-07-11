在明太均-迪奧包爭議時期，“至少向朝鮮派出5批無人機”

據悉，特檢最近從現役軍官那裏掌握了“尹錫悅政府從去年10月到11月之間至少向朝鮮派遣了5批無人機”的陳述。由於當時是有關尹錫悅夫人金建希的各種疑惑浮出水面的時期，特檢不排除時任總統尹錫悅爲了轉移世人的視線而策劃“關注北風（涉朝事件）”的可能性。綜合《東亞日報》記者10日的採訪，正在調查尹錫悅發動內亂及製造外患疑惑的內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）最近以證人身份傳喚現役軍官A某，就去年向平壤派出無人機的疑惑表示：“（兩個月間）5次派出無人機是罕見的事情，當時無人機行動司令金容大表示‘是V（尹錫悅）的指示’。”據悉，有人提出，軍方集中向平壤派遣無人機的疑惑浮出水面的去年10月，正是圍繞金建希的各種疑惑被提出的時候。特檢組正在關注這一情況。去年9月30日，檢察機關對涉嫌金建希介入公推疑惑的明太均等人的住宅進行了扣押搜查，並展開了強制調查。此事前後，時任總統室資深行政官被曝說過，“你們好好策劃，打擊（韓東勳）的話，金（建希）女士會喜歡的”，時任國民力量黨代表韓東勳也曾指示從黨的層面對此進行調查。尹錫悅去年10月2日對《金建希特檢法》等行使再議要求權（否決權）後，共同民主黨提議新特檢法等，雙方處於對峙狀態。特檢認爲，不能排除尹錫悅試圖將視線轉移到朝鮮相關話題的可能性。據悉，特檢組還掌握了軍官的陳述，“聽說朝鮮表態將強力應對無人機事件後，V和時任國防部長金龍顯非常開心。聽說金（容大）司令對要不要再派遣一次感到負擔”。特檢組計劃11日傳喚已被拘留的尹錫悅進行調查。前一天，尹錫悅在因法院決定取消拘留而獲釋124天后再次被拘留。此外，正在調查海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職及外部對調查施壓疑惑的蔡上等兵特檢組（特別檢察官李明賢）10日對前國防部長李鍾燮、前總統公職綱紀祕書李始源、前總統國防祕書官林基勳等人的住宅或國防部辦公室等共10多處進行了扣押搜查。據悉，李鍾燮和李始源以涉嫌濫用職權的身份被記錄在扣押搜查令上。崔美松記者、高道藝記者 cms@donga.com、yea@donga.com