“保護分娩制度”改變年輕媽媽心意 助其生下並養育孩子

自幼遭受家庭暴力的金某（18歲）輟學後，與短暫交往的壹名20多歲男性意外懷上了孩子。得知懷孕事實的父母繼續對金某施加語言暴力和身體暴力，孩子父親的聯系也中斷了。雖然金某不想打掉孩子，但留下分娩記錄以及獨自撫養孩子對她來說也是巨大的負擔。幸運的是，她了解到壹項允許產婦匿名接受診療和分娩的“保護分娩制度”，並於最近生下了孩子。金某表示：“雖然很抱歉讓孩子離開母親的懷抱，但希望孩子能擁有比我更好的人生。”據保健福祉部9日確認，為預防新生兒遺棄和兒童忽視，去年7月實施的“危機妊娠保護分娩制度”在過去壹年間，已保障了299名兒童安全誕生。截至今年6月，相關機構接受咨詢後決定親自撫養孩子的產婦有160名。其中107名選擇了保護分娩，32名在辦理出生登記後選擇了送養。保健福祉部相關人士表示：“有19名原本希望保護分娩的產婦在接受咨詢後改變了心意，決定親自撫養孩子。”有觀點指出，雖然保護分娩制度正在防止兒童遺棄以及不辦理出生登記的“幽靈兒童”產生，但仍需要更根本性的對策來支援危機孕婦。南首爾大學兒童福利學系教授都美香強調：“應通過更積極的咨詢和支持，幫助危機妊娠女性不放棄撫養子女。保護分娩制度不應被用作放棄撫養的手段。”朴星民 min@donga.com