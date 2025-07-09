甘博亞韓國尋夢 休賽期經營80美元上門洗車業務

“休賽期想過得充實些，也想賺點錢，所以決定開展洗車業務。”甘博亞（28歲•美國•照片）去年在美國職業棒球大聯盟洛杉磯道奇隊旗下3A級球隊俄克拉荷馬城結束賽季後，在臉書上發布“80美元上門洗車”的宣傳單時這樣寫道。甘博亞今年也只出戰了3A級聯賽8場比賽，在19又1/3局投球中，未取得勝場，吞下2場敗績，自責分率為4.19。自然也未獲得升上大聯盟的機會。隨後他與韓國職業棒球聯賽樂天巨人隊簽約，跨越太平洋而來。甘博亞是首次離開美國，護照也是這次才首次辦理。樂天巨人隊因過去四個賽季擔任球隊頭號先發投手的“左撇子擊球手克星”班茲（30歲）肩膀受傷，緊急簽下了甘博亞。5月27日在大邱對陣三星獅隊的韓國聯賽首秀中，甘博亞在4又2/3局投球中失4分，經歷嚴苛洗禮。但失誤壹次足矣。6月，他在5場比賽中自責分率低至1.72，豪取5戰全勝的傲人戰績，面貌煥然壹新。8日公布的韓國職業棒球6月最有價值球員（MVP）也由甘博亞摘得。他在記者團投票的35票中獲得30票（85.7%），在球迷投票的42萬9664票中獲得10萬5152票（24.5%）。賽季中途加盟的外籍投手當選月度MVP，是自2023年8月KT巫師隊奎瓦斯之後，時隔1年10個月由甘博亞再度獲得。甘博亞在2日社稷球場對陣LG雙子隊的比賽中，還投出了時速158公裏的快速球，刷新了韓國職業棒球左投手的最快球速紀錄。甘博亞不僅過得充實，也賺到了壹些錢。當選6月MVP的甘博亞預計將獲得300萬韓元獎金和獎杯。任寶美 bom@donga.com