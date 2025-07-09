韓國二季度MSCI指數收益率躍居全球首位

摩根士丹利資本國際公司（MSCI）韓國指數今年第二季度（4月至6月）收益率在全球64個國家中位居榜首。分析認為，這得益於市場對李在明政府股市提振政策的預期推動股價大幅攀升。據韓亞證券7日分析數據顯示，今年二季度韓國MSCI指數收益率達31.4%，是其所屬的MSCI新興市場指數收益率（11.0%）的3倍水平，在納入MSCI指數的64個國家中位列第壹。今年上半年（1月至6月）MSCI韓國指數呈現先抑後揚態勢。第壹季度（1月至3月）受前總統尹錫悅彈劾審判局面及美國唐納德•特朗普關稅戰等因素疊加影響，收益率僅達6.3%。但進入二季度後政局趨穩，新政府推動股市提振政策討論，促使指數回升。以上半年為基準的收益率（39.6%）位居全球第六。市場預期此輪漲勢將延續，韓國綜合股價指數（KOSPI）有望在下半年（7月至12月）刷新歷史最高紀錄（3316.08點）。韓亞證券研究員李哲賢（音）分析稱：“全民消費券計劃實施後，市場流動性預計將擴大。特別是政府正通過房地產調控引導資金湧入股票市場，KOSPI有望在下半年突破前期高點，觸及3000點高位區間。”當日KOSPI收盤報3114.95點，較前壹交易日上漲1.81%。盡管美國政府宣布將於下月1日起對韓國加征25%對等關稅，但股指反而在三個交易日後收復3100點關口。市場普遍預測，通過三周談判進程關稅稅率存在調整空間。韓元對美元匯率收盤報1367.9韓元（下午3時30分），較前日升值0.1韓元。韓載熙記者 hee@donga.com