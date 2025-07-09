從“愛蟲”視角審視共存之道



戰爭“火之七日”導致文明崩潰後，地球被黴菌孢子飛舞的森林“腐海”所覆蓋。沒有面具連5分鐘都無法忍受的腐海，以及在其中生存的巨型昆蟲王蟲。人類為生存而殊死搏鬥。近期重映的動畫《風之谷的娜烏西卡》描繪了這場以火與風（以及水）為對決核心的故事。軍事帝國多魯美奇亞企圖復活曾引發“火之七日”的兵器“巨神兵”。為了生存，他們制定了用巨神兵將腐海和王蟲全部燒盡的戰略。而與之對抗的特別少女娜烏西卡，則試圖通過理解腐海、與王蟲溝通，尋求自然與人類的共存。



娜烏西卡童年時期，曾有自己試圖保護的王蟲幼蟲被大人們奪走的記憶。當時大人們說：“給我，娜烏西卡。昆蟲和人類無法生活在同壹個世界。”然而娜烏西卡明白，無法共存的根源並非在於昆蟲，而在於人類。腐海實為森林凈化受汙染地球的自凈作用，王蟲則是守護那片森林的存在。使用火的人類為征服自然而背棄共存之路，而運用水與風的自然，則正竭力修復那被毀壞的世界。



因此，被俘的風之谷居民對多魯美奇亞人所說的話意味深長：“妳們用火。我們雖也用壹點，但過度使用就會什麽也不剩。火壹天就能把森林燒成灰燼。水和風卻需要百年才能培育那片森林。我們更喜歡水和風。”



“愛蟲”的季節再次來臨。當然，僅其外觀就足以讓人厭惡，但我們是否值得以“愛”的視角，去思考它們為何突然造訪，以及那條共存之路呢？大眾文化評論家



“昆蟲和人類無法生活在同壹個世界。”——宮崎駿《風之谷的娜烏西卡》

