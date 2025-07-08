距朝僅1.4公裏的“觀北”星巴克累計接待遊客逾12萬人次

壹家可邊欣賞“北韓風景”邊享用咖啡的星巴克門店，在開業7個月後累計接待遊客突破12萬人次。盡管該店位於民間人出入統制線以內，需提前預約並接受檢查，但因能眺望北韓（朝鮮）景觀而聲名遠播，吸引遊客紛至踏來。據星巴克韓國7日消息，位於京畿道金浦市月串面的星巴克愛妓峰生態公園店自去年11月29日開業至上月末，7個月間累計接待遊客已達12.3萬人次。該門店位於愛妓峰和平生態公園2層觀景臺。面積約132平方米（約40坪），設有40余個座位。其與北韓黃海道開豐郡僅相距1.4公裏，在此無需望遠鏡即可憑肉眼眺望漢江與臨津江交匯流入西海的祖江以及北韓開豐郡壹帶。因公園位於民間人出入統制線以內，出入需提前預約並接受身份證查驗等檢查。每日入場人數上限為2000人。門店營業時間為每日上午10時至下午4時30分，短於普通門店。盡管條件受限，但憑借“觀北星巴克”的別稱在遊客中口耳相傳，訪客數量持續增加。據星巴克透露，該店周末日均接待遊客約1000人次，是平日的兩倍以上。因家庭顧客眾多，食品類產品銷售占比也比普通門店高出約30%。前往愛妓峰和平生態公園的遊客也呈增長趨勢。今年1月至4月接待遊客約12.9萬人次，較去年同期增長逾壹倍。同期外國遊客數量也從月均約1300人次激增至約3300人次，大幅增加了2000人次。星巴克相關人士表示：“能夠在民間人出入統制線以內這壹特殊空間享用咖啡，正成為顧客們的獨特體驗。得益於這股熱潮，下半年我們計劃推出僅限愛妓峰生態公園店才能體驗的專屬菜單和節目等差異化內容。”金多研記者 damong@donga.com