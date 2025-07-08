經合組織警告韓國潛在增長率將跌破2%……結構改革刻不容緩



經濟合作與發展組織預測，韓國的潛在增長率今年將首次下降到2%以下，僅爲1.9%。此前，韓國開發研究院、國會預算政策處等國內機構將今年的潛在增長率下調至2%以下，經合組織也有史以來首次警告跌破2%。特別是經合組織認爲，韓國到去年爲止還維持2.2%水平的潛在增長率，今年將暴跌0.3個百分點。這意味着支撐韓國經濟的基礎體力正在迅速枯竭。



潛在增長率是指投入一個國家的勞動、資本、技術等所有生產要素，在不刺激物價的情況下實現的最大增長率。如果經濟成熟，潛在增長率必然會放緩，但問題是韓國的下降速度太快。自2000年以後，每5年下降1個百分點，一直未能擺脫這種趨勢。韓國遭到經濟規模是韓國15倍的美國的反超，數年來一直無法趕上。在七國集團（G7）中，2021年以後潛在增長率像韓國一樣下降的只有“失去30年”的日本。



這是因爲政府疏忽了應對低生育、高齡化和從根本上改變經濟體制的結構改革。除了難以避免外部強制的外匯危機時期外，韓國從未真正進行過結構改革。歷屆政府都高喊勞動、教育、年金改革和規制革新等，但很多情況下只是停留在口頭上。因此，低生育、高齡化導致勞動人口減少，資本投資萎縮，但隨着高費用、低效率的經濟結構的持續，韓國的勞動生產率在經合組織38個國家中排在第33位，處於最低水平。由於沒能培養出可以成爲新增長動力的產業，出口結構也連續20年原地踏步。



包括去年將潛在增長率提高到2.5%的美國在內，主要發達國家通過技術革新和勞動市場靈活化政策等，成功反彈了潛在增長率。韓國也應該創造革新企業開拓新市場的條件，通過調整工資體系和僵硬的勞動規制改善等提高生產效率。現在不是忙於修改阻礙企業革新和成長的《黃色信封法》或引進每週4.5天工作制的時候。因人工智能革命和特朗普引發的關稅戰爭，現在全球經濟格局動盪，這有可能成爲產業結構重組和結構改革的最後機會。

