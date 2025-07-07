美對等關稅暫緩期明天結束……繼呂翰九之後，魏聖洛也將前往華盛頓

在美國特朗普政府設定的對等關稅暫緩期於8日結束之前，韓國國家安保室長魏聖洛6日前往美國。繼產業通商資源部通商交涉本部長呂漢翰九之後，貿易和安全負責人都訪問美國，展開了全力應對。據悉，魏聖洛將與最近取消訪韓日程的白宮國家安全事務助理、國務卿魯比奧會面，就延長對等關稅暫緩期限和韓美首腦會談日程等問題進行討論。魏聖洛當天通過仁川國際機場前往美國，計劃到8日爲止在華盛頓停留三天，與美國政府高層人士討論關稅及安保懸案等韓美首腦會談日程。魏聖洛在啓程前接受記者採訪時表示：“談判局面正在進入重要階段，爲了增加與美國的關係，決定訪美。”他表示：“（韓美首腦會談）也是諸多懸案之一。正在推進與我的對手進行會談。”這意味着，將通過與兼任白宮國家安全事務助理的魯比奧的會晤，從韓美總統助理的層面討論貿易問題。據悉，他與特朗普的見面尚不明朗。在此之前出國的呂翰九當地時間5日會見美國貿易代表部代表格里爾，討論了延長對等關稅暫緩期限的問題。呂翰九在會晤之前會見記者時表示：“延長對等關稅的暫緩期和早日達成韓美間貿易大框架等所有可能性都存在。將把關稅談判和4-5年中長期的韓美產業及技術合作等全部捆綁在一起，以正和（positive sum）進行談判。”此外，特朗普當地時間4日表示：“已經簽署12份左右的關稅書信，將於週一（7日）發送。”對於關稅信函，他表示，“金額、關稅率、內容都會有所不同”，但沒有公開信函對象國。分析認爲，特朗普此舉意在週末提高對各國的施壓力度，進行最終談判，然後在8日之前作出最終決定。尹多彬記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇 empty@donga.com、niceshin@donga.com