首爾房貸新規實施首周公寓交易量驟降62%

韓國政府針對首都圈住房抵押貸款設置6億韓元上限的政策（簡稱“6•27貸款限制政策”）出臺壹周後，首爾公寓成交量暴跌逾60%，銀行業房貸規模腰斬。專家評估認為，以江南區、瑞草區、松坡區（江南3區）為核心的房價上漲態勢已現降溫跡象。據韓國國土交通部不動產交易公示系統7月6日數據顯示，新政發布次日起的6月27日至7月3日當周，首爾公寓成交663宗，較前壹周（6月20日至26日）的1742宗銳減62%。部分購房者因擔憂房價觸頂已啟動解約程序。6月20日至7月3日期間，首爾共發生225宗解約，其中39宗明確標註“貸款新政發布日”為解約事由。松坡區蠶室洞翠堤花園•嘉悅裏雅宮殿、陽川區新亭洞木洞新城公寓9期、城東區下往十裏洞天璽山城等14處項目雖在政策公布當日簽約，最終仍選擇解約。住房抵押貸款規模同步驟減。金融業數據顯示，最近壹周（6月30日至7月3日）首爾地區商業銀行房貸日均申請額降至3500億韓元，較新政發布前壹周（6月23日至27日）的7400億韓元日均額縮水52.7%。民間統計顯示首爾房價初現跌勢。房地產平臺R114對首爾157萬套（不含租賃）公寓樣本分析表明，新政後首周首爾公寓價格環比下降0.02%，漲幅較前周（0.54%）由正轉負。韓國不動產院官方統計則顯示，首爾公寓價格環比漲幅收窄至0.40%，低於前周的0.43%。韓國總統李在明將此次政策定性為“初步嘗試”，市場普遍預期首爾房市降溫態勢將持續。但專家強調需同步推進供給端改革方能根本解決住房問題。漢陽大學城市工程學系教授李昌茂（音）指出：“住房供給矛盾尚未化解，隨時可能引發氣球效應”，建議“需配套推進首都圈高密度復合開發等供給政策”。李祝福記者 bless@donga.com