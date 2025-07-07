解释疑惑推迟到听证会… "坚持一天就通过了" 不行



在李在明總統提名的17名部長候選人的國會人事聽證會前夕，圍繞部分候選人的疑惑接連不斷。學術舞弊、房地產投機、變相贈與、公職人員利害衝突等很多令人不能看透的地方。但候選人們沒有拿出充分令人接受的解釋或證明資料，正在引發爭議。



副總理兼教育部部長候選人李真淑在剽竊學生學位論文的疑惑浮出水面後，反覆回答稱：“被聘爲忠南大學校長當時，考察沒有問題。”但李真淑2018年發表的兩篇論文與之後學生的博士學位論文的研究設計和結論相似。更何況，李真淑的相關論文內容相似，仍相隔一個月刊登在兩個學術雜誌上。這違反了“學生論文的指導教授不能比學生先發表”的倫理標準。她不是其他部門，而是負責大學研究倫理的教育部部長候選人，因此有必要進行徹底的考察。



外交部部長候選人趙顯與三星電子簽訂了自己擁有的公寓租賃權設定合同。趙顯方面表示，兒子曾是相關企業的律師，從公司得到了居住費支援，但兒子在此期間從未留過家裏地址。中小風險企業部部長候選人韓珹淑被懷疑以無償或低價向家人變相贈與、租賃房地產。保健福利部部長候選人鄭銀敬作爲疾病管理本部長應對新冠疫情時期，她的丈夫購買了手消毒劑相關股票，這也與妻子的公職相關利害衝突有直接關係，因此不可避免地要作出解釋。



儘管如此，候選人卻一致重複着“將在人事聽證會上進行說明”的回答。如果是願意爲國民服務的公職者候選人，就應該立即透明地解釋提出的疑惑，這是對國民的道理。連這個都不做，只能看作是“聽證會上扛一天”的態度。經過國會表決任命的國務總理金民錫也因財產增值疑惑擴大，表示要在聽證會上表明，但當天卻沒有提交任何資料。



與總理不同，部長候選人的任命不需要國會的批准表決。因此，即使聽證會結束後在野黨反對，總統也可以任命。但是，這樣式掩蓋疑惑的做法是將考察高層公務員候選人資質的人事聽證會本身形同虛設。候選人一旦被任命，將作爲部長和國務委員參與國政最高決策過程。即使爲時嫌晚，也應該對提出的疑惑表現出謙虛、誠實地解釋姿態。

