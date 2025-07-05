韓國油管博主在菲運營學習室涉嫌致未成年女生懷孕被捕

菲律賓警方逮捕壹名在當地運營貧困兒童學習室並接受捐款的韓國油管博主（Youtuber），該嫌疑人涉嫌致使當地壹名女初中生懷孕產子。據菲律賓警方及當地媒體GMA電視網4日消息，油管博主A某因涉嫌在菲律賓北部某市與女初中生同居，於上月11日被當地當局拘捕。經確認，受害女生近期產下A某的孩子。菲律賓警方以違反《兒童保護特別法》及《反人口販賣法》等嫌疑對其立案調查，目前A某被羈押於拘留所。A某通過油管（YouTube）頻道宣傳其為菲律賓貧困兒童提供學習室的誌願活動，並向韓國觀眾募集捐款。部分視頻中曾自行公開捐款額超1000萬韓元。隨著其與未成年人長期同居並致孕產子的嫌疑曝光，警方隨即展開正式調查。菲律賓警方在網絡巡查A某賬號時，發現未成年人反復出鏡的情況後啟動調查。菲律賓因兒童性犯罪頻發，已於2022年將性同意年齡從12歲上調至16歲，強化相關法律。專家憂慮韓國人針對貧困國家兒童的境外性犯罪持續發生。去年5月，壹名20多歲韓國男性在越南胡誌明市企圖與15歲少女進行性交易時被當地警方查獲。該男子當時試圖向少女支付約7萬韓元，當場被捕。韓國國會立法調查處立法調查官許旼淑（音）指出：“這是利用貧困國家兒童易受誘導特性的犯罪，應通過強化國際合作機制及警務行政力量，嚴懲在海外實施性剝削犯罪的韓國人。”據韓國外交部《2024年海外國民案件事故加害統計》，去年在海外犯罪的韓國人總計3255名，其中77.4%即2519名加害者涉及菲律賓等亞太地區案件。千鐘炫記者、蘇雪姬記者 punch@donga.com