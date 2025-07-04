對日施壓-取消國務卿訪韓-與越達成協議……韓美關稅談判險路在前



美國總統特朗普1日表示：“日本將獲得30%或35%或我們決定的某種數據。”意思是說，美方可以單方面通報比4月初單方面向日本徵收的24%更高的關稅率。據稱，美國與越南2日達成協議，將原定徵收46%的越南輸美商品關稅下調至20%。在這種情況下，爲協調韓美首腦會談訪韓的美國國務卿魯比奧突然被取消行程。這可以解釋爲，在幕後的貿易談判中出現了問題。



特朗普的發言在對等關稅暫緩期限8日到來之前變得粗暴起來。同盟國也不例外。他甚至說：“日本在過去三四十年裏剝奪了我們的財富，沒有了規矩。”日本政府即使本國大米價格暴漲，也不增加美國大米進口，並試圖實現下調對日本汽車徵收的25%品種關稅，對此的不滿看起來很大。相反，他對同意乾脆取消美國產進口產品關稅、將本國產品對美出口關稅定爲20%的越南表示讚賞。對於原定於下週舉行的魯比奧訪韓告吹一事，有分析認爲，原因是雙方難以制定出能夠擺到韓美首腦會談桌上的協議案。首腦會談似乎也被推遲到下月。韓國總統李在明昨天也表示：“（韓美）雙方還沒有確定具體想要什麼。很難確定能否在8日之前結束談判。”



在對美出口競爭國日本的協商也被推遲的情況下，韓國沒有理由受到時限的限制。不過，也要考慮到如果韓國政府給突然變得焦急的美國留下采取拖延戰術的印象時可能產生的不利因素。除了容易達成協議的造船業合作之外，參與阿拉斯加液化天然氣開發、提供技術大企相關的韓國國內詳細地圖信息等美國要求中，韓國必須決定，哪些是可以妥協的，如果實在無法避免，首先應該做出哪些讓步。



在世界最強國單方面開炮的關稅戰爭中，在沒有任何損失的情況下獲得想要的東西實際上並不容易。爲了維護汽車、半導體出口等韓國絕對不能放棄的核心利益，現在應該一一拿出所剩的談判籌碼。

