朝鮮將“鎧甲”防空系統投入平壤防禦

烏克蘭情報當局表示，朝鮮（北韓）已實戰部署從俄羅斯獲得的機動式防空系統“鎧甲S-1”，用於首都平壤的防禦。分析認為，壹直以來防空網被認為相對落後的朝鮮，正以向俄羅斯派兵為代價，增強其防空武器體系。據烏克蘭媒體《基輔獨立報》等1日報道，烏克蘭國防部情報總局局長基裏洛•布達諾夫在當地電臺廣播中表示：“首批‘鎧甲’系統已部署在平壤，正在執行首都防禦任務。”被稱為“鎧甲”（俄語意為“盔甲”）的防空系統是俄羅斯研發的代表性防空武器。該系統配備雷達、地對空制導導彈、高射炮等，可探測並攔截高度約40公裏以下的巡航導彈或無人機。每套價格估計約為1500萬美元（約合203.8億韓元）。多國制裁監督小組（MSMT）今年5月表示，朝鮮向俄羅斯提供了約900萬枚炮彈和100多枚彈道導彈等，作為回報，俄羅斯向朝鮮提供了“鎧甲”等武器系統。多國制裁監督小組是為取代聯合國安全理事會朝鮮制裁委員會下屬的專家小組，於去年10月在韓美日主導下由11個國家成立的機構。布達諾夫局長表示：“俄羅斯正在對（與武器系統相關的）朝鮮人員進行再培訓，朝鮮很快將能自主使用該技術。”這表明朝鮮不僅從俄羅斯獲得武器，還獲得了主要軍事技術支持。他還預計，今後流入俄羅斯的朝鮮居民數量可能激增，其中可能出現部分人員誌願加入俄羅斯軍隊的情況。這可以解讀為，若像以往那樣正式派遣朝鮮軍隊，會顧及國際社會或內部的反對輿論。此前，上月朝鮮決定向俄羅斯額外派遣包括工兵和軍事建設人員在內的6000余人。布達諾夫局長上月還聲稱，俄羅斯已向朝鮮轉讓了伊朗產的自爆無人機（或稱“神風敢死隊”無人機）制造技術。金聖模 mo@donga.com